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اقتصاد

«العالمية للألمنيوم» تستكشف فرص تطوير مشاريع «البوكسيت» في غانا

«العالمية للألمنيوم» تستكشف فرص تطوير مشاريع «البوكسيت» في غانا
4 يونيو 2025 14:40

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توقيع عدة اتفاقيات مع شركة «غانا المتكاملة لتطوير الألمنيوم»، لاستكشاف فرص تطوير المشاريع المتعلقة بالبوكسيت في جمهورية غانا.
ويُعد البوكسيت المادة الخام التي يُصنع منها الألمنيوم، وتمتلك غانا أكثر من 900 مليون طن من موارده، التي تتوزّع بين منجم كبير وآخرين أصغر حجماً، وتقوم غانا حالياً بإنتاج 1.5 مليون طن من البوكسيت سنوياً. 
وبموجب الاتفاقيات، تتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع شركة «غانا المتكاملة لتطوير الألمنيوم» لاستكشاف شراكات طويلة الأجل لشراء البوكسيت مع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ بهدف توسيع الإنتاج. 
وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على توافق هذه الاتفاقيات مع التزامهم الاستراتيجي بتنويع مصادر المواد الخام بما يتماشى مع مسيرة التوسع المستمر في إنتاج الألمنيوم، ومن ضمنها تقدم خططهم لبناء مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة والذي تم الإعلان عنه مؤخراً. 
وأعرب عن تطلعهم إلى مضاعفة إنتاج الشركة من البوكسيت خلال الأعوام المقبلة، مع مواصلة استكشاف فرص جديدة حول العالم، ومن ضمنها جمهورية غانا.

 

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