«الأوراق المالية» تشارك في حملة دولية لتنظيم أنشطة المؤثرين الماليين



أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع بفعالية في الحملة الدولية «الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين»، التي جمعت أبرز الهيئات التنظيمية على مستوى العالم بهدف الحد من المخاطر المتنامية للمؤثرين الماليين غير المعتمدين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بتعزيز حماية المستثمرين وتنظيم الأسواق المالية في عصر الاقتصاد الرقمي.

وشملت الحملة سلسلة من الإجراءات التنسيقية، تضمّنت حملات توعية عامة، وورش عمل تثقيفية للمؤثرين الماليين، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إنفاذ صارمة ضد المخالفين.

ويعكس هذا التعاون الريادي مكانة الإمارات في تطوير منظومة رقابية متقدمة تواكب التحولات الرقمية وتضع حماية المستثمرين في صميم أولوياتها، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الجهود التوعوية والرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.

وعُقدت الحملة الدولية خلال الأسبوع الأول من يونيو 2025، بمشاركة أبرز الجهات الرقابية، منها، هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات (SCA)، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، والهيئة الوطنية للشركات والبورصة في إيطاليا (CONSOB)، وهيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC)، وهيئة الأسواق المالية في كيبيك (QAMF)، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC)، وهيئة الأوراق المالية في ألبرتا (ASC)، ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC).

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي وما يرافقه من تحديات متزايدة في حماية المستثمرين، ويجسّد اعتماد إطار تنظيمي خاص بالمؤثرين الماليين في دولة الإمارات رؤية الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية موثوقة ومتقدمة، بما يواكب أرقى المعايير الدولية، لترسيخ ثقة المستثمرين وضمان حماية حقوقهم».

ويأتي هذا التعاون الدولي في ظل التنامي الملحوظ لدور الشخصيات المؤثرة في المجال المالي على قرارات المستثمرين، لاسيما من فئة الشباب، وما يترتب على ذلك من مخاطر مثل نشر معلومات مضللة أو الترويج لمنتجات مالية عالية المخاطر أو غير نظامية.

وتشير تقارير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) إلى تزايد عدد الحالات التي لا يلتزم فيها المؤثرون بالضوابط التنظيمية، مما يعزز الحاجة إلى تطوير أدوات رقابية مشتركة وتعزيز الوعي الاستثماري من خلال تنسيق رقابي عابر للحدود.

وتماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية لتنظيم الأسواق الرقمية، رسّخت دولة الإمارات مكانتها كنموذج إقليمي رائد في تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين، من خلال إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع أول إطار تنظيمي معتمد لحوكمة نشاط «المؤثرين الماليين (Finfluencers)» في المنطقة.