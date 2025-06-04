مشاركة بالرمز بين «الاتحاد للطيران» وخطوط ستارلوكس



نيودلهي (الاتحاد)

وقّعت الاتحاد للطيران اتفاقية مشاركة بالرمز مع خطوط ستارلوكس الجوية، ومقرها تايبيه، ما يُوسّع نطاق سفر الضيوف إلى شمال شرق آسيا، ويُعزز مكانة أبوظبي بوابة بين الشرق والغرب.

وتُمكّن هذه الشراكة، التي أُعلن عنها، خلال الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في نيودلهي، ضيوف الاتحاد من السفر بسلاسة إلى مدن يابانية رئيسية، بما في ذلك ناغويا وسابورو وفوكوكا، عبر تايبيه، بينما تُتيح للمسافرين مع ستارلوكس الوصول المباشر إلى شبكة الاتحاد الأوروبية عبر أبوظبي.

وستُطلق الاتحاد رحلات يومية بين أبوظبي وتايبيه في 7 سبتمبر 2025، على متن طائرات بوينغ 787 دريملاينر، حيث يُرسي هذا المسار الجديد أسس شراكة المشاركة بالرمز مما يجعل تايبيه بوابةً لتوسّع الاتحاد في شمال شرق آسيا.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة في أسواق شمال شرق آسيا، ما يتيح لضيوفنا الوصول إلى وجهات الأعمال والترفيه الرئيسة في اليابان عبر تايبيه.

من جهته، قال سيمون ليو، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في خطوط ستارلوكس الجوية: تمثل شراكتنا مع الاتحاد للطيران علامة فارقة في مسيرة توسّع خطوط ستارلوكس الجوية عالميًا، ما يضع الأساس لمسارات أوروبية مستقبلية.

وترتكز اتفاقية المشاركة بالرمز على توسع شبكة الاتحاد للطيران الاستراتيجي، إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم.