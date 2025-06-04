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اقتصاد

المصرف المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة احتفالات "دبي الإسلامي" بيوبيله الذهبي

المصرف المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة احتفالات "دبي الإسلامي" بيوبيله الذهبي
4 يونيو 2025 15:14

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة احتفالات بنك دبي الإسلامي بيوبيله الذهبي، والإنجازات التي حققها منذ تأسيسه في عام 1975 على مستوى القطاع المصرفي في الدولة.

فقد تم إصدار 7000 مسكوكة من الفضة، منها 2000 مسكوكة بزنة 50 غراماً و5000 مسكوكة بزنة 20 غراماً بناءً على طلب البنك.

يتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة عبارة "50 عاماً من التقدم" باللغتين العربية والإنجليزية للدلالة على الفترة الزمنية من عام 1975 إلى 2025، بالإضافة إلى اسم "بنك دبي الإسلامي" باللغتين العربية والإنجليزية.

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أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن القيمة الاسمية للمسكوكة "50 درهماً" باللغة العربية، محاطا بإسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية. 

يأتي إصدار المسكوكة ضمن احتفالات بنك دبي الإسلامي بذكرى تأسيسه وانطلاق مسيرته الحافلة بالنمو والتطور والإنجازات على مدى خمسين عاماً، ليغدو مؤسسة مالية بارزة في دولة الإمارات، تقدم خدمات مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات، بما يتماشى مع التطلعات الاقتصادية والتنموية للدولة.
وتم تسليم المسكوكات التذكارية إلى بنك دبي الإسلامي ولن تكون متاحة للبيع في المصرف المركزي أو في دبي الإسلامي.

وقال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة إن إصدار المصرف المركزي للمسكوكات التذكارية تجسيد لمسيرة خمسين عاماً من العطاء لدبي الإسلامي ودوره الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس هذا الإصدار دعم المصرف المركزي توثيق الإنجازات المؤسسية البارزة التي تشكّل جزءاً من تاريخ القطاع المالي في الدولة وتسلّط الضوء على الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تعزيز الثقة والاستقرار المالي في الدولة.

من جانبه تقدم الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي بجزيل الشكر إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تبنيه مبادرة دبي الإسلامي إصدار مسكوكات تذكارية احتفاءً باليوبيل الذهبي للبنك، وتوثيقاً لمسيرة امتدت لخمسين عاماً من الإنجازات، مما يُجسّد شراكةً استراتيجيةً ممتدةً عبر العقود، ويُبرز التزامنا المشترك ببناء اقتصاد مرن، شامل، وطموح يستشرف آفاق المستقبل.

المصدر: وام
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
الإمارات
المصرف المركزي
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