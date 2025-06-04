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اقتصاد

«دائرة الطاقة» تُنجز مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز في المباني بأبوظبي

«دائرة الطاقة» تُنجز مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز في المباني بأبوظبي
4 يونيو 2025 15:24

 

أبوظبي (الاتحاد)
استكملت دائرة الطاقة في أبوظبي مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز في المباني بنسبة 100%، وأنجزت أكثر من 200 ألف ساعة عمل آمنة في تنفيذ البرنامج الذي بدأ في أغسطس 2023، في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة أنظمة الغاز في الإمارة.
وأكَّد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، أنَّ ضمان سلامة سكان أبوظبي وممتلكاتها واقتصادها أولوية قصوى لدائرة الطاقة.
وقال القبيسي: «السلامة جهد جماعي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع العاملين في هذا القطاع، ويؤدّي ملّاك المباني دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة المجتمع وأمانه، لقد بدأنا جهود الفحص وإعادة التأهيل في أغسطس 2023، وتمكَّنّا من فحص أكثر من 3100 مبنى في الإمارة.
وأضاف القبيسي: «أشكر مُلاك المباني في أبوظبي على جهودهم الكبيرة وتعاونهم معنا، ما مكَّننا من تركيز جهودنا للوصول إلى قطاع طاقة آمن ومستقر وأكثر استدامة للإمارة».
وكشفت دائرة الطاقة في أبوظبي عن نتائج تنفيذ مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز، حيث نجحت في إعادة تأهيل أكثر من 2400 مبنى، من بينها أكثر من 200 مبنى تم تصنيفها عالية الخطورة وعولجت بشكل عاجل.
كما تم اكتشاف وإصلاح 550 تسرّب غاز لم يكن مُكتشفاً سابقاً، ونُقلت جميع خطوط تعبئة الغاز إلى خارج المباني بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وشمل المشروع كذلك استبدال أكثر من 450 خزان غاز ولوحة تحكم، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 10.000 كاشف تسرّب غاز داخل المطابخ.
وقال المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية في دائرة الطاقة – أبوظبي: تواصل أبوظبي ريادتها في مجال سلامة استخدام أنظمة الغاز، باعتباره مورداً حيوياً يلامس مختلف جوانب الحياة اليومية، ويلعب دوراً محورياً، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في دعم استقرار قطاع الطاقة، وأدعو سكان أبوظبي إلى التحلي باليقظة عند التعامل مع الغاز، فبتكاتف الجميع سنواصل بناء مجتمع أكثر أماناً واستدامة.
ووجَّه الشيباني الشكر إلى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، التي أسهمت جميعاً في تنفيذ هذه الحملة بشكل فعّال.
وتُلزِم اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني أصحاب المباني بتوقيع عقد صيانة سنوي مع مشغّل غاز معتمَد من دائرة الطاقة – أبوظبي، إضافةً إلى الخضوع لعمليات تفتيش وصيانة دورية من مفتشين مستقلين ومعتمَدين من الدائرة.
ويتعيّن على أصحاب المباني الحصول على شهادة عدم ممانعة من دائرة الطاقة – أبوظبي تؤكد سلامة نظام الغاز في مبانيهم، حيث أصبحت هذه الشهادة شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات الحصول على شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

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