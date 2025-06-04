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اقتصاد

«الاتحاد للشحن» توقع اتفاقية مع مطار «إيتشو هواهو» لتعزيز الوصول إلى آسيا

«الاتحاد للشحن» توقع اتفاقية مع مطار «إيتشو هواهو» لتعزيز الوصول إلى آسيا
4 يونيو 2025 19:20

ميونيخ (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن التابعة لشركة الاتحاد للطيران، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع مطار إيتشو هواهو على هامش فعاليات معرض أوروبا للشحن الجوي 2025، وذلك في إطار التزام الشركة بتوسيع شبكة رحلاتها الجوية ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإطلاق العنان للإمكانات التجارية الكبيرة بين الصين والأسواق العالمية.
وقع الاتفاقية كل من ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للطيران، وليو جين قوه، عضو اللجنة المركزية للحزب ونائب المدير العام لشركة مجموعة مطارات هوبي ورئيس مجلس إدارة شركة مطار هوبي الدولي اللوجستي، ولي وي، نائب المدير العام لشركة مطار هوبي الدولي اللوجستي. 
وأقيم حفل التوقيع في جناح الاتحاد للشحن ضمن المعرض، ليشكل بدايةً واعدة لتعاون طويل الأمد بين المؤسستين الرائدتين
وبموجب الاتفاقية، تعمل الاتحاد للشحن على تعزيز حضورها الاستراتيجي في مطار إيتشو هواهو، الذي سيوفر لها محطة رئيسية ضمن شبكتها الواسعة في الصين. 
ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي استكمالاً لشبكة عمليات الشركة في شنغهاي وشنغن، ما يضمن لها القدرة على الوصول إلى جميع أنحاء الصين ويوفر مرونة أكبر بالنسبة لعملائها.وقال ستانيسلاس بران: يحظى مطار إيتشو هواهو بمكانة مرموقة في جميع أنحاء الصين، بالنظر إلى إمكاناته الكبيرة واحتوائه على بنية تحتية عالمية المستوى للخدمات اللوجستية، وتعزز هذه الشراكة رحلات المطار إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما توفر فرصة فريدة لتسريع العمل على تقديم حلول فعالة ومتكاملة في مجال الخدمات اللوجستية. 

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