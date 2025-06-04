«العربية أبوظبي» تدشّن رحلاتها المباشرة إلى مدينة ألماتي في كازاخستان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي»، عن تدشين أولى رحلاتها المباشرة بين مدينتي أبوظبي وألماتي في جمهورية كازاخستان، اعتباراً من 3 يونيو 2025، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً في أيام الأحد والثلاثاء والجمعة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران: يسرّنا إطلاق أولى رحلاتنا المباشرة بين أبوظبي وألماتي، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتوسيع خيارات السفر الاقتصادي إلى وجهات دولية رئيسية مباشرة من عاصمة دولة الإمارات، وتوفر هذه الخدمة الجديدة للمسافرين فرصة استكشاف التراث الثقافي الغني لإحدى أكثر مدن آسيا الوسطى حيوية، كما تتيح المسافرين من كازاخستان تجربة سفر سلسة ومباشرة إلى العاصمة الإماراتية.

قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يُمثل إطلاق رحلات العربية أبوظبي المباشرة إلى ألماتي إضافةً قيّمةً إلى شبكتنا المتنامية من مطار زايد الدولي، وتُعزز الخدمة الجديدة خيارات السفر لمسافرينا، وتُجسّد جهودنا المتواصلة لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطيران، ونتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذا المسار في تعزيز السياحة والتبادل الثقافي، والتعاون الاقتصادي بين الإمارات ومدينة ألماتي في كازاخستان.

وتعزز الوجهة الجديدة التزام «العربية أبوظبي» بتوسيع شبكة رحلاتها الدولية من العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع دعم السياحة والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين.

تشغّل «العربية للطيران أبوظبي» أسطولاً حديثاً من طائرات «إيرباص A320»، وهي من بين الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم.