جمارك أبوظبي تحظى بتقدير عالمي في جوائز مجلس هارفارد للأعمال 2025

أبوظبي (الاتحاد)

حظيت جمارك أبوظبي بتقدير عالمي بحصولها على 8 جوائز ضمن جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال لعام 2025، وذلك لتميزها في تبني أفضل الممارسات وتقديم أفضل الخدمات الرقمية ضمن أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، حيث أعلن عن الجوائز خلال حفل أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن.

وتفصيلاً، توجت جمارك أبوظبي بثلاث جوائز ماسية شملت جائزة رعاية العملاء، حيث حصلت على معدل 95% في رضا المتعاملين، تقديراً لما تقدمه من ابتكارات نوعية ومنصات ذكية وخدمات رقمية متكاملة، أسهمت في تقليص الوقت والجهد والتكلفة، وخلقت بيئة متكاملة لتسهيل ممارسة الأعمال، كما حصدت جائزة تكنولوجيا المعلومات عن استراتيجية «المستقبل الرقمي 2024-2028»، التي تُعد نموذجاً متقدماً للتحول الذكي والمستدام، بالإضافة إلى الحصول على جائزة التنفيذي عن فئة الابتكار والتحول الاستراتيجي.

وحصلت جمارك أبوظبي على 5 جوائز ذهبية شملت جائزة الذكاء الاصطناعي عن مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة» لحوكمة وإدارة البيانات المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن جائزة الشراكة للأعمال عن دورها في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر خلق شراكات استراتيجية قائمة على الثقة من خلال الحوكمة والتكامل الرقمي، وجائزة المشروع عن مبادرة النظام الأمني التشغيلي المتقدم الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة الأمن السيبراني، بالإضافة إلى جائزة التنفيذي عن فئة تقنية المعلومات، وجائزة المرأة القيادية.

ويشكل تكريم جمارك أبوظبي بهذه الجوائز الدولية المرموقة تأكيداً على مدى التزامها بتطبيق منهجيات تطويرية متكاملة ترتكز على التحديث المستمر والتميز المؤسسي لترسيخ ريادتها العالمية، إذ يأتي هذا التقدير تتويجاً للجهود الدؤوبة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنظومة الجمركية من خلال اعتماد أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية المبتكرة، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء بما يتوافق مع أولويات التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل ويعزز من تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي.