«ويز إير- أبوظبي» تُطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى بيروت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في خطوة طموحة تُعزز التزام الشركة بتوسيع شبكتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجعل السفر أكثر سهولة وشمولية ويسراً من حيث التكلفة لجميع سكان دولة الإمارات.

ويتضمن الخط الجوي الجديد ثلاث رحلات أسبوعياً تنطلق ذهاباً وإياباً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب من 249 درهماً إماراتياً فقط ويسري السعر على الحجوزات المُقدمة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية حصراً.

وباعتبارها شركة الطيران منخفضة التكلفة الوحيدة التي تُحلق مباشرةً من أبوظبي إلى لبنان، تقدم ويز إير أبوظبي للمقيمين في دولة الإمارات، بما في ذلك الجالية اللبنانية، خياراً مريحاً وذكياً ومنخفض التكلفة للسفر.

ويسهل هذا المسار لم شمل العائلات، ويتيح للسائحين استكشاف الثقافة اللبنانية الغنية، ويسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالسفر أكثر دون مواجهة أي صعوبات.

وجرى اليوم الاحتفال بالرحلة الافتتاحية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بمؤتمر صحفي بحضور ممثلي وسائل الإعلام والأطراف المعنية وبمشاركة مسؤولين حكوميين ومدراء تنفيذيين في المطار وممثلين رفيعي المستوى من شركة ويز إير أبوظبي.

وفي هذا الصدد، قالت تمارا فالوا، رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي: نحتفل اليوم بالمناسبة التاريخية لهبوط أول رحلة لطيران ويز أبوظبي إلى لبنان. يفتح هذا المسار الجديد المزيد من الفرص للعائلات والشركات والسياح للسفر بأسعار معقولة بين عاصمتين نابضتين بالحياة وينعكس ذلك في الحقيقة في نفاد جميع تذاكر رحلاتنا للأسابيع المقبلة تقريباً وباعتبارنا شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات، فإننا نلتزم بمهمتنا الأوسع نطاقاً المتمثلة في تسهيل التنقل في المنطقة من خلال خيارات سفر سهلة تتميز بقيمتها وجودتها العالية.

وأضافت: نؤكد على التزامنا الراسخ بالمساهمة في منظومة أبوظبي من خلال تعزيز الروابط السياحية والتجارية بين البلدين، علماً أنّ طاقمنا يتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن الطائرة لقضاء عطلة صيفية يستحقونها لزيارة أحبائهم أو اكتشاف العديد من المعالم الرائعة التي يزخر بها هذا البلد الساحر.

ومن جانبها، قالت معالي لورا الخازن لحود، وزيرة السياحة اللبنانية: يمثل إطلاق شركة ويز إير أبوظبي لرحلات جوية مباشرة بين أبوظبي وبيروت محطة هامة في جهودنا المشتركة لتنشيط قطاع السياحة في لبنان. فمن خلال هذه الخطوة، نعزز الترابط الإقليمي، وندعم التبادل الثقافي، ونسهّل وصول المسافرين إلى لبنان بما يتماشى مع رؤيتنا لجعلها وجهة أكثر انفتاحاً وجاذبية كما أن هذه الخطوط الجديدة من شأنها أن تحفز الطلب على السفر وتسهم في خلق فرص العمل وتدفع عجلة النمو الاقتصادي ونرحب بهذه الشراكة الواعدة، ونتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار لاكتشاف جمال لبنان، وتاريخه العريق، وكرم ضيافته الذي يُشهد له عالمياً.