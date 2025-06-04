«سيدات أعمال الشارقة» يكرِّم أفضل المشاريع النسائية في مسابقة «بيرل كويست»

الشارقة (الاتحاد)

كرّم مجلس سيدات أعمال الشارقة ثلاث رائدات أعمال متميّزات في ختام مسابقة «بيرل كويست»، التي نظّمها المجلس، بمشاركة نخبة من الشركاء من مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة.

وقدمت المسابقة منصة حصرية لثماني رائدات أعمال لاستعراض أفكار مشاريعهن الريادية أمام لجنة تحكيم متخصصة، تنافست خلالها المشاركات على جوائز مالية بلغ مجموعها 55 ألف درهم، حيث فازت آلاء محمد الجمل بالمركز الأول وجائزة قدرها 25 ألف درهم عن مشروع «بلبل»، فيما حصلت كل من ميسون الشامسي ومدار السويدي على المركزين الثاني والثالث، وجائزة قدرها 15 ألف درهم لكل منهما، عن مشروعي «كريمز بوتانكس» و«بيت الطين»، تكريماً لابتكاراتهن وجودة عروضهن.

حضر حفل تكريم الفائزات كل من الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وسارة عبدالعزيز النعيمي، الرئيسة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة والمستثمرين وقادة القطاعات المختلفة.

ريادة نسائية

وأكدت مريم بن الشيخ، في كلمتها خلال الحفل الختامي: نحن في المجلس، وبدعم ورعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، نؤمن بأن نهوض المرأة هو أساس ازدهار الاقتصاد، فالمشاريع النسائية تمثل أدوات للتغيير، ووسائل لخلق فرص العمل، ومصادر للإبداع، ومن هنا يأتي التزامنا بتمكين رائدات الأعمال ودعم تطور مشاريعهن.

وقالت: المشاركات في «بيرل كويست» قدّمن نماذج مشرّفة على ما يمكن أن تحققه المرأة من تأثير ونمو، خاصة بعد مشاركتهن في برنامج ريادة الأعمال الذي نظّمه المجلس بالشراكة مع شراع.

الجائزة الكبرى

وحصد مشروع «بلبل»، بقيادة آلاء محمد الجمل، الجائزة الكبرى من خلال تطوير منصة لغير الناطقين بالعربية في دولة الإمارات، لتجاوز الحواجز اللغوية والاندماج في المجتمع العربي، حيث يقدم البرنامج، القائم على سيناريوهات واقعية، تجربة تعليمية تفاعلية للمغتربين، سواء المبتدئين أو من يواجهون صعوبة في المحادثة من خلال جلسات مع معلمين، وتقديم تجربة تعليمية واقعية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي من خلال روبوت المحادثة «بلبل فريند»، ليشكل بوابة شاملة لاكتساب اللغة والتعرف على الثقافة.

وفي تعليقها على المشاركة، قالت الجمل: فخورون بهذه المرحلة المفصلية في رحلتنا، ومتحمسون لما يحمله المستقبل. كانت تجربة المشاركة مليئة بالتعلّم والإلهام، وسعدتُ جداً بالحصول على هذه الفرصة القيّمة.

المركز الثاني

ويعد مشروع «كريمز بوتانكس»، الحاصل على المركز الثاني، علامة إماراتية أسستها ميسون الشامسي المتخصصة بالرفاهية المستدامة، حيث يقدم منتجات يدوية في الإمارات مصنوعة من زيت نوى التمر، وتستوحي هويتها من طبيعة الدولة ونباتاتها وروائحها.

وتشمل المجموعة الفاخرة بلسماً صلباً وأنواعاً من الصابون والشموع، لتقدم تجربة عناية ذات طابع أصيل تلائم المستهلك الواعي بالبيئة وترتبط بالإرث المحلي.

وقالت الشامسي: شكلت مشاركتنا فرصة ثمينة للتواصل مع الداعمين الرئيسيين، ولعرض علامتنا الإماراتية المستوحاة من التراث الطبيعي لدولة الإمارات.

المركز الثالث

وحل مشروع «بيت الطين»، بإدارة مدار السويدي، في المركز الثالث كمعرض واستوديو تمتلكه سيدات إماراتيات ويختص بصناعة السيراميك الراقي. ويقدم المشروع قطعاً فنية تجمع بين العملية والزخرفة، إلى جانب منحوتات تعبّر عن الهوية الثقافية. ويخاطب «بيت الطين» شريحة من هواة الفن، ومصممي الديكور، ومزودي خدمات الضيافة، والشركات، ليعكس براعة فنية محلية تنطلق من الشارقة بروح معاصرة.

وتعليقاً على الحصول على المركز الثالث، قالت السويدي: نشعر بفخر كبير بما حققناه حتى الآن، وكانت مشاركتنا في هذه المبادرة من مجلس سيدات أعمال الشارقة تجربة ثرية ومميزة أضافت الكثير لمسيرتنا الإبداعية.