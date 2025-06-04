فنادق الإمارات تطبق مبادرات مستدامة لتخفيض استهلاك المياه والطاقة

رشا طبيلة (أبوظبي)



تطبق مجموعات فندقية في الإمارات مبادرات وبرامج مستدامة تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، منها إعادة تدوير النفايات، والتقليل من هدر الطعام، واستخدام أنظمة ذكية للإضاءة، وتسخين المياه، وأنظمة إدارة مبانٍ لضبط أوقات تشغيل أنظمة التكييف، بحسب مديري فنادق.

وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن هذه المبادرات المستدامة تسهم في تعزيز كفاءة وأداء الفنادق، من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه والاستفادة منها لدعم قطاعات أخرى، منها الزراعة المحلية، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية.

وقال كريم غربي، المدير العام في فندق «سانت ريجيس أبوظبي»: يحرص الفندق على اتباع أفضل الممارسات البيئية في إدارة هدر الطعام وإعادة التدوير، وذلك من خلال مبادرات عدة، أبرزها مبادرة «نعمة» التي تهدف إلى خفض هدر الطعام بنسبة 50% بحلول عام 2030، حيث نعتمد على فرز الطعام بدقة وتحديد كميته وتسجيله بشكل دوري، كما نستخدم نظام «وينو» Winnow الذي يساعدنا في تتبع وتقليل هدر الطعام، وهو من المبادرات المستدامة الرائدة في فنادق ماريوت.



مبادل حراري

وفيما يتعلق بمساهمة الفنادق في الإمارات في الحفاظ على البيئة وخفض استهلاك الطاقة، أكد غربي: قمنا بتركيب صنابير مزودة بحساسات في دورات المياه في المرافق التشغيلية المخصصة للموظفين بهدف تقليل استهلاك المياه، واستبدال نظام السخان التقليدي بمبادل حراري أكثر كفاءة للطاقة.

وأضاف: قمنا بتركيب مضخة حرارية لتسخين مياه حوض السباحة في بدلاً من السخان التقليدي، ما ساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة، كما حرصنا على ترقية أنظمة الإضاءة في جميع الغرف والمناطق العامة باستخدام مصابيح LED منخفضة الاستهلاك، فضلاً عن تركيب منظمات تدفق المياه (Aerators) في جميع صنابير غرف النزلاء لتقليل تدفق المياه دون التأثير على الأداء.

وقال: قمنا بإضافة نظام إدارة المباني (BMS) لضبط أوقات تشغيل أنظمة التكييف، الأمر الذي ساعد في تقليل استهلاك الطاقة بشكل فعّال.



ثقافة الاستدامة

وفي نفس السياق، قالت إليف يازوغلو – المدير العام لفندق «دبل تري من هيلتون - شاطئ الجميرا»، حول إدارة هدر الطعام وإعادة التدوير في الفندق: نلتزم في الفندق بالممارسات البيئية المستدامة، حيث نفصل ما تبقى من الأطعمة عن باقي النفايات لإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي يساهم في دعم الزراعة المحلية.

وأضافت: نعتمد برنامجاً شاملاً لإعادة التدوير يشمل الورق والكرتون والبلاستيك والزجاج والمعادن، بالتعاون مع شركات تتخصص في إعادة التدوير وتساعدنا على تقليل حجم النفايات والحفاظ على الموارد وتعزيز ثقافة الاستدامة داخل الفندق.

وأكدت يازوغلو: تلعب الفنادق في الإمارات دوراً محورياً في دعم الاستدامة، لذا طبقنا في «دبل تري من هيلتون - شاطئ الجميرا» مبادرات للحد من استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد، منها تركيب أفلام عازلة للحرارة على النوافذ للحد من التبريد المفرط، وأنظمة إضاءة بالحساسات ومصابيح LED التي تتميز بتوفيرها للطاقة، إضافة إلى اعتماد نظام إدارة المباني (BMS) لتعزيز كفاءة التكييف.

وأضافت: وفرنا محطات شحن للسيارات الكهربائية، وشاركنا في مبادرات لإعادة التدوير وزراعة الأشجار وتقليل النفايات البلاستيكية، وبدعم بلدية دبي، نعمل على تحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى طاقة.



منتج محلي

وقال إدواردو إسبيريتوسانتو، المدير العام لفندق «بارسيلو - الجداف»: تسهم جميع فنادق مجموعة «بارسيلو» بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوجهات التي نتواجد فيها، حيث يقدم الفندق بوفيهات وقوائم طعام غنية بالفواكه والخضراوات الموسمية التي نحرص على توفيرها من موردين محليين، حيث يُشكل المنتجون المحليون 50% من الموردين لهذه المواد. وأضاف: قمنا بتنفيذ العديد من الإجراءات المبتكرة لتقليل استهلاك المياه والطاقة، مثل تركيب الألواح الشمسية في الفندق وأنظمة لتقليص استهلاك المياه بنسبة 50%.



مبادئ الاستدامة

وأكّد توم ستيفنز، نائب الرئيس الأول للعمليات في مجموعة «ذا فيرست جروب للضيافة»، على التزام المجموعة الراسخ بمبادئ الاستدامة، موضحاً أن هذه القيم تشكّل جوهر استراتيجية المجموعة في إدارة الموارد وتقليل الأثر البيئي عبر عملياتها المختلفة في دولة الإمارات.

وقال ستيفنز: في «ذا فيرست جروب للضيافة»، نعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من رؤيتنا التشغيلية، فمن خلال برنامجنا «ريسايكلينغ فيرست»، أطلقنا نظاماً منظماً لفصل النفايات، كما أبرمنا شراكة فعالة مع شركة «فيوليا» لتحويل كميات كبيرة من النفايات الغذائية بعيداً عن مدافن النفايات.

وأضاف ستيفنز: نواصل العمل على تطبيق أنظمة متقدمة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، مدعومة بحلول الطاقة الشمسية وتوسّع مستمر في شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية ضمن منشآتنا.