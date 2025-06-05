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اقتصاد

"الدولية للطاقة": الاستثمار العالمي في الطاقة سيبلغ 3.3 تريليون دولار خلال 2025

"الدولية للطاقة": الاستثمار العالمي في الطاقة سيبلغ 3.3 تريليون دولار خلال 2025
5 يونيو 2025 14:59

 قالت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليون دولار "2.89 تريليون يورو" في 2025 رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.

وقالت الوكالة، في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.

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وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المتوقع أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى حوالي 66 مليار دولار.

وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار ستة بالمئة في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.

المصدر: وام
الطاقة
الطاقة النظيفة
الاستثمار
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