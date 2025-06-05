الإمارات محرّك رئيس لمستقبل الابتكار المالي الرقمي في العالم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

اتخذت الإمارات خطوات رائدة في الآونة الأخيرة، لتعزيز ريادتها العالمية كمحرّك رئيس لمستقبل الابتكار المالي الرقمي، عبر تبني العملات المشفرة، ووضع تنظيمات تتيح استخدامها في عمليات الدفع اليومية، وأهمها إعلان حكومة دبي عن اعتزامها إتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية المشفرة في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأتاحت الدولة للمستثمرين الأفراد شراء حصصاً مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري، ما يعني دخول العملة المشفرة «ريبل» إلى قطاع التمثيل المالي للعقارات في الإمارات.

ويقوم مصرف الإمارات المركزي، بلعب دور محوري في الإشراف على فتح حسابات الشركات المرتبطة بالترميز العقاري، وهو حساب مصرفي مخصّص لهذا النوع من الاستثمارات يهدف إلى حماية أموال المستثمرين.

وضمن ذات التوجه اتّخذت الإمارات خطوة تمثل تحولاً في مدفوعات السفر الجوي من خلال اعتماد عملة مشفرة كوسيلة دفع لحجز الرحلات الجوية، ولتصبح «العربية للطيران» أول شركة طيران في المنطقة توفر خيار الدفع، باستخدام أول عملة رقمية في دولة الإمارات مدعومة بالدرهم الإماراتي، في خطوة تعكس التزامها بتقديم حلول رقمية مبتكرة لعملائها.



شراء العقارات

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة، عبر منصّة «بريبكو مِنت».

وتم اختيار بنك «زاند» الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتمد منصة مرخّصة للترميز العقاري تتيح للمستخدمين حاملي الهوية الإماراتية بشكل حصري، تحقيق مكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزّز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمّزة.

ويمكن عبر أول مشروع عقاري مرمّز، للمستثمرين الأفراد شراء حصص مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى، حيث ستتم عمليات الشراء عبر المنصة التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية إلى الحد الأدنى للاستثمار.



دور محوري

وفي المرحلة الحالية يسهم مصرف الإمارات المركزي بدور محوري في الإشراف على فتح حسابات الشركات المرتبطة بالترميز العقاري، عبر ما يُعرف بـ «Client Money Account «CMA، وهو حساب مصرفي مخصّص لهذا النوع من الاستثمارات يهدف إلى حماية أموال المستثمرين.

ووفقاً لهذا النظام، يتم إيداع أموال المستثمرين في هذا الحساب، ولا يجري تحويلها إلى شركة الترميز العقاري إلا بعد إتمام عملية الشراء، ما يعزّز مستويات الأمان والشفافية. ويستفيد المستثمر من عائدات إيجاريّة، وأخرى على رأس المال ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه حصة قانونية موثّقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفّر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية.

وتستهدف هذه المبادرة تطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصّصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين، حيث يتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار).

وقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، باختيار بلوكتشين ريبل XRPL لمشروع التمثيل المالي للعقارات، وقد وثّق أكثر من 3000 مستثمر اهتمامهم بالمشروع التجريبي، ما يؤكد على اهتمامٍ قوي بملكية العقارات الممثلة مالياً على البلوكتشين.



مدفوعات السفر

في خطوة تمثل تحولاً في مدفوعات السفر الجوي من خلال اعتماد عملة مشفرة كوسيلة دفع لحجز الرحلات الجوية، أعلنت «العربية للطيران»، عن شراكة استراتيجية مع بنك المارية المحلي، لاعتماد عملة AE Coin كوسيلة دفع لحجوزات الرحلات الجوية عبر تطبيق محفظة إيه إي سي (AEC). وبذلك تصبح العربية للطيران أول شركة طيران في المنطقة، توفّر خيار الدفع باستخدام عملة رقمية مستقرة في خطوة تعكس التزامها بتقديم حلول رقمية مبتكرة لعملائها. وتُعد عملة AE Coin أول عملة رقمية في دولة الإمارات مدعومة بالدرهم الإماراتي، وهي وسيلة تضمن الاستقرار المالي وتوفّر معاملات سريعة دون أي رسوم، مما يوفّر بديلاً جديداً ومريحاً للدفع يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل.



العملات المشفرة

قال إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لدى «كريبتو.كوم»، الحاصلة على اعتماد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، إن دولة الإمارات باتت من أهم الدول في تبني العملات المشفرة، حيث أعلنت أول تطبيق شامل ومتكامل لرقمنة المدفوعات على مستوى الحكومة من خلال العملات الرقمية المشفرة، مؤكداً أن الدولة تطور بيئة تنظيمية متقدمة تدعم الابتكار، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في المعاملات المالية الرقمية، ما يعزّز ثقة المتعاملين، ويخلق فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي.



المعاملات المالية

قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، إن دبي تستهدف تعزيز مكانتها ضمن أبرز المدن الرقمية في العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 90% من المعاملات المالية في القطاعين الحكومي والخاص بالطرق اللانقدية بحلول عام 2026.

وأشارت إلى وجود تنوع كبير في قنوات السداد الرقمية التي تتيحها حكومة دبي للمتعاملين، معتبرة أن تعاون حكومة دبي مع منصة عالمية شهيرة للعملات الرقمية المشفرة، يعد خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم من ناحية تمكين المتعاملين مع الحكومة من سداد جميع الرسوم الحكومية، وستسهم إسهاماً واضحاً في دفع «استراتيجية دبي اللا نقدية».