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اقتصاد

«الوطني الاتحادي» و«النواب البرازيلي» يبحثان التعاون الاقتصادي والاستثماري

«الوطني الاتحادي» و«النواب البرازيلي» يبحثان التعاون الاقتصادي والاستثماري
6 يونيو 2025 01:01

برازيليا (وام)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي معالي هوغو موتا، رئيس مجلس النواب في جمهورية البرازيل الاتحادية، على هامش المشاركة في المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة بريكس، المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا.
حضر اللقاء، سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي وصالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.
وجرى خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات البرلمانية، والبناء على الزخم المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي شهدت تطورات ملموسة على مختلف الصُعُد، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
ورحّب معالي رئيس مجلس النواب البرازيلي، بمعالي الدكتور علي النعيمي، مؤكداً أن العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية البرازيل ودولة الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً، في ظل اهتمام قيادتي وحكومتي البلدين، مشيداً بمشاركة دولة الإمارات الفاعلة والإيجابية في أعمال مجموعة بريكس منذ انضمامها الرسمي إلى عضويتها، مثمناً إسهاماتها في تعزيز الحوار الإيجابي داخل المجموعة.
وأكد الحرص على تطوير التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة، لدعم مسارات التعاون والشراكة بين الجانبين.
من جانبه، أكد معالي الدكتور علي النعيمي، أن دولة الإمارات تعتبر البرازيل شريكاً استراتيجياً موثوقاً داخل مجموعة بريكس، مشدداً على أهمية التعاون ضمن هذه المنظومة الدولية بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء، وبما يعزّز مبادئ العدالة والتكامل والانفتاح.
وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية البرازيلية، تقوم على أُسس راسخة من الثقة والمصالح المشتركة، معرباً عن رغبة الإمارات في توسيع استثماراتها في البرازيل في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يعود بالنفع والازدهار على كلا البلدين والشعبين الصديقين.

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