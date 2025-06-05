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اقتصاد

إقبال على السفر للوجهات القريبة خلال «الأضحى»

مسافرون عبر مطار زايد الدولي (أرشيفية)
6 يونيو 2025 01:01

رشا طبيلة (أبوظبي)

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مع قرب الموسم الصيفي، الذي يُعد من أكثر المواسم ذروة للسفر بالإمارات، يتجه الراغبون من سكان الإمارات للسفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تمتد لـ4 أيام، للسفر إلى وجهات قريبة تبعد من 4 إلى 5 ساعات طيران، وفق شركات طيران وطنية كشفت عن أكثر الوجهات طلباً للسفر خلال إجازة العيد الأضحى.
وبحسب «العربية -أبوظبي» فإن أكثر الوجهات طلباً خلال إجازة العيد هي أرمينيا، وألماتي، وموسكو، وطشقند، وباكو، واسطنبول، وتيبليسي، حيث إنه تم إطلاق وجهتي أرمينيا وألماتي كوجهات جديدة للناقلة مؤخراً، فبدأت الخدمة الجديدة إلى مدينة ألماتي في كازاخستان اعتباراً من 3 يونيو 2025، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً في أيام الثلاثاء الجمعة والأحد، وأعلنت أيضاً مؤخراً تدشين رحلاتها المباشرة إلى مدينة يريفان، أرمينيا.

وجهات جديدة 
وبحسب الاتحاد للطيران، فإن أكثر الوجهات طلباً خلال إجازة عيد الأضحى هي القاهرة، وعمّان، وجزر المالديف، وبيروت، إضافة إلى طلب على الوجهات الجديدة مثل سوتشي وبراغ.
وأعلنت الاتحاد للطيران مؤخراً عن إطلاق أولى رحلاتها إلى مدينة سوتشي الروسية، لتربط بشكل مباشر بين أبوظبي وساحل البحر الأسود ليتيح الخط الجديد للمسافرين فرصة الوصول بسهولة إلى هذه الوجهة السياحية، في وقت طيران لا يتجاوز 4 ساعات و20 دقيقة من أبوظبي إلى سوتشي، في وقت أعلنت أيضاً عن إطلاق رحلاتها إلى وجهتين جديدتين ومميزتين في أوروبا الوسطى، هما براغ ووارسو، فيوم الاثنين الماضي الموافق 2 يونيو، سجّلت الناقلة رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة التشيكية الساحرة براغ، وهي واحدة من 16 وجهة جديدة تُضيفها الشركة إلى شبكتها العالمية هذا العام وفي 3 يونيو، حطّت طائرة الاتحاد للطيران في وارسو لأول مرة، مُضيفةً العاصمة البولندية النابضة بالحياة إلى شبكتها الأوروبية المتنامية.
وقال علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا للسفر والسياحة»، إن الوجهات التي تبعد 4 إلى 5 ساعات كحد أقصى هي الأكثر طلباً خلال إجازة العيد مثل الساحل الشمالي مصر والأردن، والجزر السياحية مثل جزر المالديف وسيشل، إضافة إلى وجهات جديدة تم افتتاح خطوط طيران جديدة إليها من الناقلات الوطنية مثل ألماتي وسوتشي ووجهات في تركيا.

وجهات موسمية 
وبالنسبة إلى فلاي دبي، فإن أكثر الوجهات طلباً هي الوجهات العربية القاهرة وعمان وبيروت إضافة إلى الوجهات الصيفية الموسمية التي بدأت الناقلة تسيير رحلات إليها مثل أنطاليا وبودروم وطرابزون في تركيا وكورفو في اليونان وباتومي في جورجيا، وتيفات في الجبل الأسود، ودبروفنيك في كرواتيا، وميكونوس في اليونان.
وكانت فلاي دبي أعلنت عن إطلاق شبكة صيفية موسمية موسعة لهذا العام تضم 11 وجهة موسمية، لتمنح المسافرين تجارب سفر مميزة واستثنائية لأبرز الوجهات السياحية العالمية بدءاً من 4 يونيو، ولتلبية الطلب المتزايد خلال فترة عيد الأضحى تبدأ فلاي دبي عملياتها الصيفية الموسمية في وقت مبكر لهذا العام مع انطلاق أول رحلة في بداية يونيو، وسيتم تشغيل هذه الوجهات باستخدام أسطول حديث، والذي يتضمن أحدث طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بالإضافة إلى الطائرات التي خضعت مؤخراً لعمليات إعادة تجهيز شاملة. 

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