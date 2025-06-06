ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3363.33 دولار للأوقية.



وزاد المعدن 2.3 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن.

وارتفعت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3387 دولاراً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى35.92‭‭‭‭ ‬‬‬‬ دولار للأوقية‭‭‭‭ ‬‬‬‬لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوى في 13 عاماً.



وارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1149.85 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1012.60 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.