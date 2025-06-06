تراجع الدولار الأميركي أمام العملات العالمية

يتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية اليوم الجمعة متأثراً بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأميركي في وقت لم تشهد المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تقدماً يذكر رغم اقتراب الموعد النهائي.



وجرى تداول العملات داخل نطاق محدود إلى حد كبير في التعاملات الآسيوية، إذ يتحلى المتعاملون بالحذر قبل صدور البيانات.

وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.1436 دولار بعد ارتفاع العملة الموحدة إلى أعلى مستوى لها في شهر ونصف الشهر في الجلسة السابقة عقب خطاب يميل للتشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي في ختام اجتماعه بشأن السياسة النقدية.



ولم يطرأ على الجنيه الإسترليني تغير يذكر عند 1.3576 دولار بعد تسجيل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة الماضية ويتجه لتحقيق مكاسب 0.9 بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفض الين 0.27 بالمئة إلى 143.93 مقابل الدولار.



كانت معظم العملات قد ارتفعت مقابل الدولار في وقت متأخر من الأمس بدعم أنباء عن حديث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي استمر أكثر من ساعة، قبل أن تقلص بعض مكاسبها.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ارتفاعاً طفيفاً إلى 98.85، ويتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية 0.6 بالمئة.



