مجموعة ملتيبلاي تطلق «ملتيبلاي ميديا جروب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إطلاق «ملتيبلاي ميديا جروب»، والتي تجمع تحت مظلتها ثلاثاً من أبرز الشركات المتخصّصة في الإعلانات الخارجية، لتؤسس بذلك قوة إعلامية جديدة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

ويُعد إطلاق هذا الكيان الإعلامي المؤلف من «باك لايت ميديا»، و«فيولا ميديا»، و«ميديا 247» خطوة استراتيجية، ستسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع الإعلامي المستند إلى أحدث التقنيات المبتكرة على مستوى دولة الإمارات والعالم.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، إن إطلاق «ملتيبلاي ميديا جروب» يمثل تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي، ويعدّ من أبرز خطوات توحيد الكيانات الإعلامية في دولة الإمارات.

وأضافت أن هذا الإنجاز الاستراتيجي يأتي كخطوة محورية، تجمع أصولاً إعلامية رائدة تحت مظلّة واحدة مدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس التزام المجموعة الجاد والمستمر بتحقيق قيمة طويلة الأجل وتوفير عوائد قوية لمساهميها.

وأوضحت أن المجموعة الجديدة تشكّل قاعدة انطلاق قوية لطموحاتها العالمية، وجزءاً أساسياً من استراتيجيتها الاستثمارية المستقبلية.

ويأتي إطلاق «ملتيبلاي ميديا جروب» خلال «مؤتمر المنظمة العالمية للإعلانات الخارجية»، والذي تختتم أعماله اليوم واستمر على مدى 3 أيام في مدينة مكسيكو سيتي، تزامناً مع حملات إعلانية عبر وسائل الإعلانات الخارجية الرقمية في مختلف أنحاء العالم، حيث استقطبت الأنظار بمحتوى مرئي للكشف عن الكيان الرائد الجديد.

وتعكس هذه الخطوة طموحات التوسع الدولي لـ«مجموعة ملتيبلاي» التي تبلغ قيمتها السوقية 7.2 مليار دولار، وهي شركة تابعة لـ«العالمية القابضة» (IHC) الشركة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 240 مليار دولار.

وستشكل المجموعة الإعلامية الجديدة نقطة الانطلاق نحو الاستفادة المُثلى من الفرص الإقليمية والدولية في قطاع الإعلام، من خلال الشركات التابعة لمحفظتها.

وستعمل «ملتيبلاي ميديا جروب» على تعزيز الأداء والابتكار في قطاع الإعلانات الخارجية، وإعادة رسم ملامح المشهد الإعلامي في دولة الإمارات من خلال التوسّع، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعقد الشراكات الاستراتيجية.

وستسعى المجموعة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الاستثمار في أصول إعلامية تتمتع بمقومات واعدة، ودفع عجلة النمو بالاعتماد على الابتكار، وتفعيل أوجه التآزر بين شركات محفظتها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة.

وقال جواد حسن، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في مجموعة ملتيبلاي، إن المجموعة أرست عبر استراتيجيتها الطموحة للنمو في قطاع الإعلام خلال السنوات الماضية، الأُسس اللازمة للانتقال من محفظة متكاملة تضم ثلاث شركات رائدة إلى كيان إعلامي يتمتع بإمكانات واسعة لإعادة رسم ملامح المشهد الإعلامي في المنطقة، بما يحقق أثراً ملموساً وقيمة طويلة الأمد للعملاء.

وأضاف أنه من خلال «ملتيبلاي ميديا جروب»، تواصل المجموعة مواكبة التوجهات الناشئة في القطاع، لا سيما الدور التحولي الكبير الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي، كما تسعى باستمرار للاستثمار في تقنيات تتيح لنا تقديم أكثر الحملات الإعلانية ابتكاراً.

وتشمل محفظة «ملتيبلاي ميديا جروب» 3,000 وحدة إعلانية موزّعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من ضمنها أكثر من 75 موقعاً إعلانياً فاخراً على شارع الشيخ زايد في دبي، وتستند هذه الأصول إلى اتفاقيات شراكة طويلة الأمد مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (ممثلة بـ«مدى ميديا»)، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي. من جهته قال جيمس بيكنيل، الرئيس التنفيذي لـ«ملتيبلاي ميديا جروب»، إن «ملتيبلاي ميديا جروب» تنطلق كمنصة قوية لإرساء معايير جديدة في مجال الإعلانات الخارجية، عبر كيان يضم نخبة من أبرز الأصول الإعلامية الاستراتيجية في المنطقة تجمعها رؤية طموحة مشتركة.

وأوضح أن هدفها لا يقتصر على مجرد التوسع، إذ تعمل انطلاقاً من استراتيجية توسع مدروسة وذكية، ترتكز على مهمة واضحة، وهي إيصال الرسائل المؤثرة على نطاق واسع، والتفاعل مع الجمهور المستهدف في الوقت والمكان المناسبين.

وأشار إلى أنه تم تأسيس المجموعة لتزاول أنشطتها وفق أعلى معايير المرونة، بالاعتماد على البيانات، مما يتيح لعملائها إمكانية التفاعل مع الفئات المستهدفة بأسلوب أكثر سرعة وفعالية من أي وقت مضى.

وقال: «نحن لا نتطلع إلى تقديم حلول إعلامية تقليدية، بل إلى صناعة الزخم والتأثير الملموسين على أرض الواقع».

وتأتي انطلاقة «ملتيبلاي ميديا جروب» في أعقاب توقيع اتفاقية استراتيجية بين الذراع الإعلامية لـ«مجموعة ملتيبلاي»، وشركة «العربية للإعلانات الخارجية»، لتأسيس مشروع مشترك للاستثمار في قطاع الإعلانات الخارجية عالمياً.

كما أعلنت المجموعة مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الوسائل السعودية، في خطوة تعكس الإمكانات الكبيرة للتوسع العالمي، التي تتمتع بها العلامات التجارية ضمن محفظة ملتيبلاي.