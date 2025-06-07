3.285 تريليون دولار احتياطيات النقد الأجنبي بالصين

بكين (وام)



أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين أمس السبت، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الصينية بلغ 3.2853 تريليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي، بزيادة 3.6 مليار دولار أو %0.11 مقارنة بنهاية أبريل الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن التأثيرات المُجمّعة لصرف العملات والتغيرات في أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للصين في مايو الماضي.

وجاء في البيان أن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي والتحسن، وأن جودة التنمية الاقتصادية شهدت تحسناً مطرداً ما يوفر دعماً للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.