«تسلا» تتصدر مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية

سول (يونهاب)



أظهرت بيانات صناعية أن شركة «تسلا» تصدرت مبيعات سيارات الركاب المستوردة في كوريا الجنوبية للمرة الأولى خلال شهر مايو الماضي، وسط زيادة حادة في الطلب على السيارات الكهربائية.

ووفقاً لبيانات الجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها، تم تسجيل 28.19 ألف سيارة ركاب مستوردة جديدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها %16.4 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وارتفع الرقم بنسبة %31.1 مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وعزت الجمعية زيادة مبيعات السيارات المستوردة إلى ظروف التوريد الأكثر سلاسة لبعض العلامات التجارية وتأثير إطلاق طرز جديدة.

وتصدرت «تسلا» مبيعات السيارات بواقع 6.57 ألف وحدة، وبزيادة قدرها %354 عن مبيعات أبريل التي بلغت 1.45 ألف وحدة. وتلتها «مرسيدس-بنز» بـنحو 6.42 ألف وحدة، ثم «بي إم دبليو» بـ 6.4 ألف وحدة ثم «بورشه» بـحوالي 1.19 ألف وحدة.

وبحسب نوع الوقود، شكلت السيارات الهجينة %53.3 من المبيعات، بواقع 15.03 ألف وحدة، تليها السيارات الكهربائية بنسبة %33.8، ثم سيارات البنزين بنسبة %11.6، ثم سيارات الديزل بنسبة %1.2.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية، بشكل خاص بنسبة %62.2 على أساس سنوي.

وأوضحت الجمعة أن سيارة موديل «واي» من «تسلا» كانت الطراز الأكثر مبيعاً في مايو بواقع 6.24 ألف وحدة، تلتها سيارة «مرسيدس-بنز» الفئة إي بـنحو 2.32 ألف وحدة ثم سيارة «بي إم دبليو» الفئة الخامسة بـحوالي 2.09 ألف وحدة.