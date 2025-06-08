7 مشاريع جديدة توفر 2000 وحدة سكنية في مدينة مصدر

سيد الحجار (أبوظبي)



كشفت شركات التطوير العقاري بأبوظبي عن عدد من المشاريع العقارية الجديدة بمدينة مصدر، تلبي متطلبات فئات جديدة من المستثمرين. وأظهرت منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 7 مشاريع عقارية جديدة بمدينة مصدر، توفر أكثر من 2000 وحدة سكنية، وذلك منذ بداية العام الماضي، حتى نهاية شهر مايو 2025.

وأشار خبراء ومتعاملون بالسوق العقاري لـ «الاتحاد»، إلى ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بمدينة مصدر، في ظل توافر العديد من المرافق والخدمات بالمدينة، وتوافر وحدات متنوعة بأسعار وطرق سداد جاذبة، بجانب زيادة الإقبال والوعي فيما يتعلق بالسكن في المباني المستدامة.

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي لعام 2024، جاءت مدينة مصدر في المرتبة الثانية، بعد الريم، ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق بأسعار منخفضة في أبوظبي، حيث بلغ متوسط أسعار الشقق 861 ألف درهم، بمتوسط سعر شراء للقدم المربعة بقيمة 1141 درهماً، بتراجع 6.21% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ العائد على الاستثمار 7.28%.

وبلغ متوسط سعر الاستوديو نحو 552 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة الواحدة 705 آلاف درهم، والغرفتين 1.056 مليون درهم. وأشار التقرير إلى أن مشروع «رويال بارك» قيد الإنشاء في مدينة مصدر، جذب العديد من العملاء الباحثين عن مشاريع قيد الإنشاء بأسعار منخفضة، بمتوسط سعر 813 ألف درهم.

مشاريع جديدة

تضم قائمة المشاريع الجديدة بمدينة «مصدر»، التي تم تسجيلها بمنصة «داري»، 4 مشاريع لشركة برتفيل للتطوير العقاري، تشمل مشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» ويتألف من 188 وحدة سكنية، و«باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» ويوفر 295 وحدة سكنية، و«فيل 11» ويوفر 111 شقة، و«فيل 12» ويضم 143 وحدة سكنية.

كما تضم قائمة المشاريع، «بلازا 2» لشركة ريبورتاج العقارية، ويوفر 120 وحدة، و«ريبورتاج فيلديج خليفة» لشركة ريبورتاج برايم العقارية، ويوفر 312 وحدة سكنية، و«رويال بارك» لشركة سما الإمارات العقارية، ويوفر 844 وحدة سكنية.



موقع استراتيجي

أكد المحامي ناصر مال الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج للعقارات، أن مدينة مصدر تشهد طلباً مرتفعاً على شراء العقارات بالمدينة، لاسيما في ظل توافر الخدمات والمرافق المتنوعة، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي في مدينة خليفة، بالقرب من المطار الجديد، مما يشجع بعض العاملين بقطاع الطيران في شراء وحدات سكنية بمدينة مصدر، فضلاً عن العاملين بشركة مصدر وبالعديد من الشركات العالمية الكبرى والمؤسسات والشركات الصغيرة، التي تتخذ من مدينة مصدر مقراً لها.

وارتفع عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة لمدينة مصدر، إلى نحو 1300 شركة بنهاية العام الماضي. كما تضم المدينة مقر شركة «سيمنز للطاقة»، وشركة «مصدر»، ومقر «آيرينا»، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ووكالة الإمارات للفضاء، وشركة إنسيليكو ميديسين، ومجموعة «جي 42»، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وغيرها. وأشار الحمادي إلى أن مدينة مصدر توفر وحدات سكنية متنوعة بمساحات صغيرة، بدءاً من الاستوديو والشقق ذات الغرفة الواحدة، وصولاً إلى الشقق الكبيرة والبنتهاوس، مما يوفر خيارات جديدة للمستثمرين بمدينة خليفة، والتي يتركز المعروض السكني بها على الفلل.

وأكد الحمادي وجود طلب كبير بوجه عام في أبوظبي على السكن بالمناطق الجديدة، والتي توفر خدمات عصرية ومرافق جديدة، موضحاً أن مدينة مصدر تعد أحد أهم المناطق الجديدة الجاذبة للمشترين خلال السنوات الأخيرة، بجانب جزر ياس والسعديات، والريم.



العقارات المستدامة

أشارت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقار، إلى وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بمدينة مصدر، لاسيما في ظل إقبال كثير من العاملين في المدينة على شراء الوحدات السكنية بها، لافتة إلى زيادة الإقبال والوعي على المشاريع المستدامة، التي توفر حلولاً مستدامة، وتستخدم أنظمة تساعد على استهلاك الطاقة والمياه. وأوضحت أن السنوات الأخيرة شهدت الإعلان عن عدد كبير من المشاريع العقارية في مدينة مصدر، مما أسهم في زيادة ملحوظة بالمعروض السكني من الوحدات التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.

وشهدت منصة «داري» تسجيل عدد من المشاريع العقارية بمدينة مصدر، خلال السنوات الماضية لشركة ريورتاج العقارية، منها «بلازا» ويضم 348 وحدة، و«ذا جيت السكني» ويوفر 463 وحدة، و«الواحة السكني 2» ويوفر 302 وحدة، و«الواحة السكني» ويضم 579 وحدة، و«ليوناردو ريزيدنس» ويوفر 177، فضلاً عن مشروع «المهرة ريزدنس» لشركة سيادة إنترناشونال للتطوير العقاري ويضم 297 وحدة سكنية.

وتوقعت محمود مزيداً من الطلب على الوحدات السكنية بمدينة مصدر، في ظل توالي الكشف عن المزيد من المشاريع الجديدة، مع تسابق الشركات في طرح وحدات بأسعار جاذبة وطرق سداد ميسرة، فضلاً عن الخصومات عند السداد «الكاش».





