"ميتا" تبحث استثمار مليارات الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة التكنولوجيا الأميركية ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصة فيسبوك تبحث استثمار مليارات الدولارات في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة سكيل أيه.آي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصفقة في حال اتمامها ستصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار لتصبح واحدة من أكبر الاستثمارات الخاصة في تاريخ الشركة. يذكر أن شركة سكيل أيه.آي متخصصة في خدمات وضع الإشارات والعلامات المميزة وتدعم شركات مثل مايكروسوفت وأوبن أيه.آي في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ووفقا لبلومبرج فإن ميتا شاركت بالفعل في جولة تمويل لصالح سكيل أيه.آي وكانت قيمتها الإجمالية مليار دولار، حيث تم تقييم الشركة الناشئة في هذه الجولة بنحو 8ر13 مليار دولار.