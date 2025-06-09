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اقتصاد

مشاركة بالرمز بين الاتحاد للطيران والخطوط الإثيوبية

مشاركة بالرمز بين الاتحاد للطيران والخطوط الإثيوبية
9 يونيو 2025 15:54

 أطلقت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية اتفاقية المشاركة لتعزيز الربط بين أفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، وزيادة فرص السفر العالمية للضيوف، مع انطلاق المبيعات اليوم.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ستبدأ الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من مطار أديس أبابا بولي الدولي إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي في 15 يوليو، فيما ستُطلق الاتحاد للطيران رحلات يومية إلى أديس أبابا اعتبارًا من 8 أكتوبر.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى قبل إطلاق المشروع المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية في مارس 2025، والذي سيتيح فرصًا أكبر للسفر للمسافرين عبر الشبكتين.
وتهدف اتفاقية المشاركة بالرمز إلى تسهيل تجربة السفر للضيوف، من خلال إجراء حجز واحد وتخليص معاملات السفر مرة واحدة ما يسمح بنقل أمتعتهم بسهولة إلى وجهتهم النهائية.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران إنه من خلال شبكاتنا المشتركة، نفتح آفاقًا جديدة لضيوفنا للسفر السلس عبر أفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، وستعزز سهولة الربط عبر أبوظبي وأديس أبابا مرونة في تواقيت الرحلات، إضافة إلى تشجيع التجارة والسياحة.


وبموجب هذه الشراكة، يمكن لركاب الخطوط الجوية الإثيوبية حجز رحلاتهم من أي نقطة مغادرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والاستفادة من شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية الأفريقية الواسعة مع رحلات ربط عبر أديس أبابا إلى 55 وجهة في 33 دولة، بما فيها عنتيبي، وكينشاسا، وكيغالي، ولوساكا وشلالات فكتوريا مما يوسع خيارات سفرهم في جميع أنحاء القارة.

في الوقت نفسه، يمكن لمسافري الخطوط الجوية الإثيوبية حجز رحلات ربط على متن رحلات الاتحاد للطيران عبر أبوظبي إلى 20 وجهة رئيسية في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بما في ذلك سيدني وكرابي وكولومبو وبنوم بنه.

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