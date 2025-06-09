الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من تراجع الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3318.76 دولار للأوقية بحلول الساعة 1007 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 3293.29 دولار لأدنى مستوى منذ الثاني من يونيو.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3339.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 36.30 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1201.75 دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2021، كما ارتفع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1074.76 دولار.



