الثلاثاء 10 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إي آند» تسرع تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدمة

«إي آند» تسرع تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدمة
9 يونيو 2025 18:34

أبوظبي (وام)


أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لمجموعة «إي آند»، تحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال الاتصال بتسجيل سرعة رفع بيانات «Uplink» تصل إلى 600 ميجابت في الثانية عبر شبكة الجيل الخامس الحية، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسار تطور شبكة الجيل الخامس المتقدمة.
وتحقق هذا الإنجاز المهم من خلال تجميع نطاقات «FR1» عند تردد 2100 ميجاهرتز ونطاق «C»، إلى جانب استخدام تقنية الإرسال الثلاثي «Uplink 3Tx» عبر ثلاثة هوائيات إرسال على معدات تجارية مخصصة للمستخدم «CPE» في موقع فعلي لشبكة الجيل الخامس، وذلك بما يتوافق بشكل كامل مع معايير الإصدار 17 من مشروع شراكة الجيل الثالث «3GPP».
وتشكل سرعة الرفع القياسية هذه حجر أساس في تقنية الجيل الخامس المتقدمة، حيث تعزز التطبيقات المعتمدة على الرفع بسرعة وأداء غير مسبوقين.
ومن خلال التحكم بتجميع نطاقات «FR1» واعتماد أحدث تقنيات الرفع، رسّخت شركة «إي آند الإمارات» مكانتها كمعيار عالمي للتميّز في مجال شبكات الجيل الخامس.
وقال عبد الرحمن الحميدان، نائب الرئيس لشؤون شبكة النفاذ الثابت في «إي آند الإمارات»، إن تحقيق سرعة رفع بيانات تبلغ 600 ميجابت في الثانية، يشكل خطوة استراتيجية تدفع بعجلة الابتكار الرقمي المعتمد على سرعات الرفع الفائقة، وتُحدث تأثيراً على الساحة التكنولوجية العالمية، مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه ليس مجرد إنجاز تكنولوجي فحسب، بل هو نقطة انطلاق تتيح للشركات والأفراد إعادة تشكيل العالم الرقمي، وتعزز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال التكنولوجيا.
وتفتح سرعة رفع البيانات، التي تبلغ 600 ميجابت في الثانية، آفاقاً جديدة من الاتصال، حيث تدعم التطبيقات لكل من الأفراد والشركات، فقد بات بإمكان المصانع الذكية ومراكز الخدمات اللوجستية تحميل كميات هائلة من بيانات أجهزة الاستشعار لحظياً لتغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في الوقت الفعلي.
كما يعزز هذا الإنجاز تجارب التعاون السحابي، عبر تمكين عمليات رفع البيانات الفورية في تطبيقات النمذجة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز والواقع الافتراضي، الأمر الذي يدعم بيئات العمل المبتكرة.
وستزدهر التطبيقات المعتمدة على الرفع، مثل تحليلات الفيديو المباشرة للمدن الذكية والمتابعة الفورية عبر الطائرات من دون طيار، بما يتيح تحميل البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الحساسة على الفور.
أما على مستوى الأفراد، فسيُحدث هذا الإنجاز نقلة نوعية في الحياة الرقمية ليتمكن صانعو المحتوى من تحميل مقاطع فيديو بدقة K8 والبث المباشرة عالية الجودة إلى منصات، مثل «يوتيوب» و«تيك توك» في غضون ثوانٍ.
وسيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجارب ألعاب إلكترونية عبر السحابة دون تأخير، فيما ستعمل المنازل الذكية بكفاءة أعلى من خلال تحميل لقطات الفيديو عالية الدقة وبيانات «إنترنت الأشياء» بشكل لحظي.
ويستند هذا الإنجاز القياسي إلى معايير الإصدار 17 من مشروع شراكة الجيل الثالث «3GPP«، ويستفيد من مزايا متقدمة، مثل النطاق العريض المتنقل المحسن «eMBB» والاتصال فائق الموثوقية «URLLC»؛ وذلك بهدف توفير مستوى جديد من الاتصال.

الجيل الخامس
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أرشيفية
الترفيه
بيع منحوتة "نادرة" في مزاد فرنسي بـ 860 ألف يورو
اليوم 10:42
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
الأخبار العالمية
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
اليوم 10:02
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
الأخبار العالمية
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
اليوم 09:43
وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
الأخبار العالمية
وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
اليوم 09:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©