الثلاثاء 10 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات

«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
9 يونيو 2025 18:35


دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

أخبار ذات صلة
«غرف دبي» تبحث آفاق التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي
غرف دبي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أرشيفية
الترفيه
بيع منحوتة "نادرة" في مزاد فرنسي بـ 860 ألف يورو
اليوم 10:42
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
الأخبار العالمية
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
اليوم 10:02
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
الأخبار العالمية
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
اليوم 09:43
وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
الأخبار العالمية
وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
اليوم 09:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©