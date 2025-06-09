12.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الجاري، في أول يوم تداول بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاعات إيجابية، كان أبرزها زيادة القيمة السوقية بنحو 12.33 مليار درهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 8.97 مليار درهم إلى 3.012 تريليون درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 3.35 مليار درهم إلى 977.929 مليار درهم.

وواصل المستثمرون الأجانب اقتناص الأسهم المحلية، لتبلغ محصلة شرائهم أمس 99.46 مليون درهم صافي شراء، موزعة بقيمة 94.7 مليون درهم في أبوظبي و4.76 مليوناً في دبي.

كما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بقيمة 72.16 مليون درهم، موزعة بواقع 45.96 مليون درهم في أبوظبي و26.2 مليون درهم في سوق دبي المالي. وشهدت الأسواق المحلية تداولات نشطة نسبياً، حيث استقطبت سيولة تجاوزت 2.34 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 1.33 مليار سهم خلال 46 ألفاً و483 صفقة.



سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 13.14 نقطة وبنسبة 0.13% عند مستوى 9748.13 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.334 مليار درهم، شملت ما يزيد على 502.9 مليون سهم عبر 25847 صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة، بنحو 165.19 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 81.14 مليون درهم، ثم «الإمارات للاتصالات من إي آند» بقيمة 79.48 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق للاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 117.8 مليون سهم، وتلاه سهم «منازل» بتداول 53.2 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 48.31 مليون سهم، «ملتيبلاي» بنحو 31.96 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إشراق» بنسبة 4.62% ليغلق عند 0.475 درهم، و«منازل» بنسبة 4.76% ليغلق عند 0.352 درهم، و«دانة غاز» بنسبة 4.82% ليغلق عند 0.739 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 0.87% ليغلق عند 2.31 درهم.

وفي المقابل، تصدرت «الخليج للمشاريع الطبية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 6% ليغلق عند 2.02 درهم، وتلاه «إنفستكورب كابيتال» بنسبة 2.94% ليغلق عند 1.65 درهم، ثم «بنك الفجيرة الوطني» بنسبة 2.63% ليغلق عند 3.7 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 455.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 361.1 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 94.7 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 972 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 926 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 45.96 مليون درهم.



سوق دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، بمقدار 56.82 نقطة وبنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 5592.75 نقطة، وهو أعلى مستوى مسجل في يونيو 2008، بعد ارتفاع أسهم 30 شركة، مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات أسهم 10 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 1.01 مليار درهم، بعد التعامل على 834.31 مليون سهم، من خلال تنفيذ 20636 صفقة. وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «ديار للتطوير» بقيمة تداولات 153.76 مليون درهم، فيما جاء «دريك آند سكل» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 174 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس، «الاتحاد العقارية» بنسبة 14.87% ليغلق عند 0.664 درهم، و«ديار للتطوير» بنسبة 14.59% إلى 1.06 درهم.

وفي المقابل، تصدرت قائمة الأسهم المخفضة «المزايا القابضة» بنسبة 8.84% ليغلق عند 0.711 درهم. وبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 4.76 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 26.2 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 503.47 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 477.27 مليون درهم.