%32 حصة الإمارات من إنفاق السياح بالشرق الأوسط في 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستحوذ الإمارات على حصة تتجاوز %32 في إجمالي إنفاق السياح الدوليين في منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تسجل 228.5 مليار درهم العام الحالي، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين في الشرق الأوسط 194 مليار دولار (712.4 مليار درهم)، بحسب تحليل لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع السفر والسياحة بالمنطقة من المتوقع أن يسهم بـ 367.3 مليار دولار (1.3 تريليون درهم) في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العام الجاري، وأن يدعم إجمالي 7.7 مليون وظيفة، في وقت ترتفع مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني الإماراتي إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وبذلك تبلغ حصة الإمارات بمساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط 20.5%.

وأسهم القطاع بـ 341.9 مليار دولار بالناتج المحلي الإجمالي الشرق الأوسطي العام الماضي فيما وصل إجمالي الوظائف التي وفرها القطاع 7.3 مليون وظيفة، ليرتفع إجمالي الوظائف بالقطاع 7.7 مليون وظيفة العام الجاري أي بزيادة نحو 400 ألف وظيفة، في وقت بلغت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي العام الماضي 257.3 مليار درهم، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة.

وخلال الـ 10 سنوات المقبلة، توقع المجلس أن يُسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2035 أي ما يُمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، ما يُؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.

وعلى صعيد عالمي، من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الجاري إلى 11.7 تريليون دولار بنمو 6.7% مقارنة بالعام الماضي أي بحصة 10.3% من الناتج المحلي العالمي، بعد أن سجل 10.9 تريليون دولار العام الماضي وبحصة 10%، حيث تتجاوز مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي المعدل العالمي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف بالقطاع دولياً 371 مليون وظيفة العام الجاري، مقارنة مع 356.6 مليون وظيفة العام الماضي.