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اقتصاد

الذهب يتراجع وسط ترقب المحادثات الأميركية الصينية

الذهب
10 يونيو 2025 09:02

 انخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لمزيد من التطورات في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن.

وبحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3311.16 دولار للأوقية. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3330.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 36.51 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1210.46 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1071.75 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
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