تراجع الدولار وسط محادثات تجارية أميركية صينية

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مع استمرار مشاركة واشنطن وبكين في المحادثات التجارية.



وتأتي هذه المحادثات بعد أن تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هاتفياً الأسبوع الماضي وفي وقت حاسم بالنسبة لاقتصادي البلدين اللذين تظهر عليهما علامات الإجهاد من سلسلة الأوامر التي يعلنها ترامب بفرض رسوم جمركية منذ يناير.

وتراجع اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.14 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني 1.3543 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.2 بالمئة إلى 99.189، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوياته في ستة أسابيع التي لامسها الأسبوع الماضي.



