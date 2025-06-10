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اقتصاد

«مصرف عجمان» يوقّع اتفاقية شراكة مع «أزيموت»

«مصرف عجمان» يوقّع اتفاقية شراكة مع «أزيموت»
10 يونيو 2025 14:55

 
عجمان (الاتحاد)
أعلن مصرف عجمان عن توقيع اتفاقية توزيع مع شركة «أزيموت» التابعة لمجموعة أزيموت العالمية لإدارة الأصول، بهدف توسيع نطاق الحلول الاستثمارية المتاحة لعملاء إدارة الثروات.
وتجمع هذه الشراكة بين منصة الثروات المتنامية لمصرف عجمان وخبرة «أزيموت» العالمية في الاستثمار، مما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة أوسع من أدوات الدخل الثابت، من خلال منصة استثمارية عالمية مُدارة باحتراف.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم فرص استثمارية مبتكرة، تلبي تطلعات عملائنا، وستسهم خبرة أزيموت في تعزيز عروضنا، وتمكين عملائنا من الوصول إلى حلول دخل ثابت عالمية متنوعة ومصمّمة وفقاً لأهدافهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرف عجمان في التعاون مع مؤسسات دولية رائدة، وتعزيز محفظته من المنتجات الاستثمارية التي تتمحور حول العميل، ومن خلال توفير حلول أزيموت في مجال الدخل الثابت، يعزّز المصرف مكانته كبوابة لفرص استثمارية طويلة الأمد تحقق عوائد مدروسة ضمن أدوات واضحة ومنظمة.
ومن جانبه، قال مارون جلخ، رئيس قطاع المؤسسات والتوزيع لدى «أزيموت» في أوروبا والشرق الأوسط: سعداء بالتعاون مع مصرف عجمان لتقديم حلولنا الاستثمارية لشريحة أوسع من المستثمرين في دولة الإمارات، وتُجسّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بتمكين العملاء وتعزيز القيمة طويلة الأجل لمحافظهم الاستثمارية، من خلال إتاحة الوصول إلى استراتيجيات أزيموت الرائدة والحائزة على جوائز في مجال الدخل الثابت.

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