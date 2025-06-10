دبي تشهد طرح ثاني عقار "مُرمّز" عبر منصة «بريبكو مِنت»





دبي (الاتحاد)

أعلنت منصة «بريبكو مِنت»، المبادرة المشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركة بريبكو، والمرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، عن طرح ثاني عقار مُرمّز لها، أمام المستثمرين غداً الأربعاء 11 يونيو 2025، بعد الإقبال الكبير من المستثمرين على مفهوم الملكية الجزئية للعقارات الرقمية والاستثمار القائم على تقنية البلوك تشين.

وقالت أميرة سجواني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو: «أثبتت الاستجابة الإيجابية لأول عقار مُرمّز لدينا أن المستثمرين مستعدون لنهج أذكى وأكثر سهولة في الاستثمار العقاري. ومع العقار المرمّز الثاني، نواصل تقديم فرص عالية الجودة لشريحة أوسع وأكثر تنوعاً وفتح أبواب التملّك العقاري أمام الجميع».

وقامت المنصة بتنفيذ أول صفقة عقارية مُرمّزة بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاتحةً الباب أمام فئة أصول جديدة للمقيمين في دولة الإمارات، حيث استقطب العقار الأول، 224 مستثمراً من أكثر من 40 جنسية، بمتوسط استثمار بلغ 10.714 درهماً. وتم إدراج العقار بسعر 2.4 مليون درهم، أي أقل من تقييم دائرة الأراضي والأملاك البالغ 2.89 مليون درهم، وقد تم تمويله بالكامل خلال يوم واحد فقط، مما يعكس الطلب القوي على منتجات عقارية شفافة، مدعومة بالتكنولوجيا، وتمنح قيمة حقيقية.

كما أصدرت دائرة الأراضي والأملاك شهادات ملكية رمزية للمجموعة الأولى من المستثمرين، مما يمثل اعترافاً رسمياً بهذا الشكل الجديد من الملكية المعتمدة على البلوك تشين.

وتمثل هذه الخطوة التنظيمية لحظة فارقة في ترسيخ مفهوم الترميز العقاري ضمن الإطار القانوني المتكامل لدبي. يُدار مشروع ترميز العقارات ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي. وتُدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند دور الشريك المصرفي الرسمي.

وتستهدف «بريبكو منت» المستثمرين المتمكنين تقنياً، وجيل الألفية، والمشترين لأول مرة، وتتيح لهم تجربة ملكية رقمية للعقارات من خلال منصة إلكترونية يسهل الوصول إليها عبر الهاتف المحمول، مما يحوّل العقارات من فئة أصول تقليدية بطيئة الحركة وتحتاج لرأسمال كبير، إلى استثمارات مرنة، ومفتوحة أمام الجميع.