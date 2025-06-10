«راكز» تشارك في معرض «بيج 5 كونستراكت مصر»

رأس الخيمة (الاتحاد)

تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من معرض بيج 5 كونستراكت مصر، والذي يُقام، خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وتحتضن راكز في الوقت الراهن أكثر من 30 ألف شركة متعددة الجنسيات وشركات إقليمية ودولية تعمل في مجال الإنشاءات.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: من خلال مشاركتنا في المعرض، نهدف إلى تعزيز قنوات التعاون مع الشركات الطموحة التي تتطلع إلى أن تكون جزءاً من مسيرتنا التنموية، ويُعد نجاح مئات من رواد الأعمال المصريين في راكز خير دليل على التزامنا المستمر بتمكين الجيل القادم من قادة القطاع، ودعم توسعهم في سوق دولة الإمارات.