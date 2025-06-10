19.9 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي في ثاني جلسات الأسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي في ثاني جلسات الأسبوع أمس، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية 22.54 مليار درهم حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 19.92 مليار درهم إلى 3.032 تريليون درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 2.61 مليار درهم إلى 980.546 مليار درهم، ليبلغ بذلك إجمالي القيمة السوقية لأسهم الإمارات 4.01 تريليون درهم.

وعززت تعاملات الأجانب أداء الأسهم المحلية لتبلغ محصلة شرائهم أمس 173.78 مليون درهم صافي شراء، موزعة بقيمة 161.13 مليون درهم في أبوظبي و12.65 مليون في دبي. كما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بقيمة 114.3 مليون درهم موزعة بواقع 75.42 مليون درهم في أبوظبي و38.9 مليون درهم في سوق دبي المالي. وشهدت الأسواق المحلية تداولات نشطة نسبياً حيث استقطبت سيولة تجاوزت 2.518 مليار درهم بعد تداول أكثر من 990 مليون سهم خلال 45 ألفاً و80 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، واصل المؤشر العام للسوق الارتفاع أمس بمقدار 48 نقطة وبنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 9796.16 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.636 مليار درهم، شملت ما يزيد على 410.45 مليون سهم عبر 26221 صفقة. وجاء ارتفاع المؤشر بعد ارتفاع أسهم 49 شركة، مقابل انخفاض أسهم 27 شركة وثبات أسهم 43 شركة.

وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 207.63 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 147.49 مليون درهم، ثم «الإمارات للاتصالات من إي آند» بقيمة 97.71 مليون درهم، ويليه «أدنوك للحفر» بقيمة 97 مليون درهم.

وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 44.29 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 41.19 مليون سهم، ثم «إشراق للاستثمار» بنحو 39 مليون سهم، «فينكس كروب» بنحو 23.51 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» بنسبة 14.9% ليغلق عند 0.902 درهم، و«أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 12.7% ليغلق عند 7 دراهم، و«غذاء القابضة» بنسبة 9.7% ليغلق عند 25.56 درهم، و«مجموعة أرام» بنسبة 8.43% ليغلق عند 1.8 درهم.

وفي المقابل تصدرت «حياة للتأمين» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.35% ليغلق عند 2.021.62 درهم، وتلاه «رابكو للاستثمار» بنسبة 4.05% ليغلق عند 2.13 درهم، ثم «منازل» بنسبة 2.84% ليغلق عند 0.342 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 634.4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 473.26 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 161.13 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 1.27 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.19 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 75.42 مليون درهم.



سوق دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 6.7 نقطة وبنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 5599.45 نقطة بعد ارتفاع أسهم 19 شركة، مقابل انخفاض أسهم 21 شركة وثبات أسهم 14 شركات.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 882 مليون درهم، بعد التعامل على 579.72 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18859 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «ديار للتطوير» بقيمة تداولات 106.86 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 95.83 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بقيمة 84.69 مليون درهم.

فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 124.27 مليون سهم، تلاه «ديار» بتداول 104.33 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 390.163 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 377.51 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 12.65 مليون درهم كمحصلة «شراء».