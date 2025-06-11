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اقتصاد

شراكة استراتيجية بين "بروج" و"أدنوك للإمداد والخدمات

شراكة استراتيجية بين "بروج" و"أدنوك للإمداد والخدمات
11 يونيو 2025 09:41

أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، وشركة "بروج"، عن شراكة استراتيجية تمتد لـ 15 عاماً، تهدف إلى دعم التوسع الكبير في إنتاج وتصدير البتروكيماويات من دولة الإمارات.

وتضمن اتفاقية الخدمة ذات المنفعة المتبادلة تحقيق قيمة لا تقل عن 1.95 مليار درهم (531 مليون دولار)، بما يدعم المرحلة التالية من خطط بروج للنمو المتسارع، ويُسهم في تعزيز كفاءة التكاليف التشغيلية طيلة فترة العقد من خلال توفير أكثر من 184 مليون درهم (50 مليون دولار) في التكاليف والكفاءات خلال السنوات الخمس الأولى فقط، بالإضافة إلى تعزيز شبكة سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

ويشمل العقد إدارة الموانئ، ومناولة الحاويات، وخدمات سفن حاويات التغذية لمحطة حاويات بروج في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، تتولّى أدنوك للإمداد والخدمات نقل ما يصل إلى 70% من إنتاج بروج السنوي، والذي سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد اكتمال توسعة المجمع الصناعي "بروج 4".

وستخصص أدنوك للإمداد والخدمات ناقلتين لنقل حاويات منتجات بروج من مدينة الرويس الصناعية إلى ميناء جبل علي في دبي وميناء خليفة في أبوظبي.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج، بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقية تستند إلى الشراكة الطويلة والراسخة مع شركة أدنوك للإمداد والخدمات، والتي كان لها دور محوري في تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في الأسواق سريعة النمو.

وأضاف أن الاتفاقية تُوفر فوائد استراتيجية كبيرة لشركة بروج، من بينها تحقيق وفورات تشغيلية، وتحسين التكاليف اللوجستية المتغيرة، بالإضافة إلى استكمال عمليات السكك الحديدية وزيادة مرونة شبكة سلسلة التوريد لدى بروج ، لافتا إلى أن بروج في ظل النمو السريع في قدرتها الإنتاجية، تواصل تطوير قدراتها على تقديم منتجات وحلول عالية الجودة بكفاءة، تواكب الطلب العالمي المتزايد.

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وفي إطار خططها التوسعية، تستعد شركة بروج لزيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 1.4 مليون طن سنويًا في نهاية عام 2026، من خلال مشروعها العملاق "بروج 4"، ما سيُرسّخ مكانة الرويس كأكبر مجمع لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد على مستوى العالم.

كما ستسهم الشراكة مع أدنوك للإمداد والخدمات في تحسين كفاءة سلسلة التوريد لشركة بروج، مع تعزيز التزام أدنوك للإمداد والخدمات بتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة لسلسلة التوريد تحفز الحركة التجارية والمرونة الصناعية، وتدعم رؤية دولة الإمارات بتنويع اقتصادها بهدف تبوّئها مكانة عالمية رائدة.

من جهته، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات إن هذه الاتفاقية الشاملة لمحطة الحاويات تُمثّل علامةً فارقة في الشراكة الناجحة مع شركة بروج والتي تُحقق إستراتيجية أدنوك للإمداد والخدمات الرامية إلى توفير حلول لوجستية متكاملة تدعم النمو الصناعي لدولة الإمارات وتعزيز طموحاتها في مجال التصدير.

وأضاف انه بالاستفادة من الخبرات الواسعة في المجالين البحري واللوجستي، تضمن أدنوك للإمداد والخدمات إيصال منتجات بروج البتروكيماوية عالية الجودة إلى مختلف أسواق العالم بكفاءة وتنافسية.

وتمتلك شركة أدنوك للإمداد والخدمات قدرات لوجستية متكاملة تشمل إدارة عمليات محطات الحاويات، وخدمات سفن حاويات التغذية، والحلول اللوجستية لتلبية الطلب المتنامي عالمياً.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي شركة أدنوك للإمداد والخدمات المستمر لترسيخ حضورها الدولي، وتوفير حلول لوجستية شاملة لقاعدة عملائها حول العالم في مختلف القطاعات.

المصدر: وام
بروج
أدنوك للإمداد والخدمات
شراكة استراتيجية
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