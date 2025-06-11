الذهب يلمع وسط ضبابية اتفاق التجارة بين أميركا والصين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ أثرت حالة الغموض التي تحيط باللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين على المعنويات وحفزت الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية الرئيسية للتنبؤ بتحركات الأسواق.

بحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 337.99 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3359.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.52 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1238.97 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1070.88 دولار.