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اقتصاد

الاتحاد للطيران تشغّل أربع رحلات يومية إلى كراتشي

الاتحاد للطيران تشغّل أربع رحلات يومية إلى كراتشي
11 يونيو 2025 13:54

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن زيادة عدد رحلاتها إلى كراتشي في باكستان، مع توفر التذاكر للحجز منذ الآن.
واعتبارًا من الأول من أكتوبر2025 ، ستبدأ الاتحاد للطيران بتشغيل أربع رحلات يومية بين أبوظبي وكراتشي، مما يزيد عدد رحلاتها إلى 28 رحلة أسبوعية إلى مركز باكستان الاقتصادي.
ومع تعزيز عدد الرحلات وتحسين مواعيد المغادرة والعودة، تم تصميم جدول الرحلات لضمان سلاسة رحلات الربط عبر شبكة الاتحاد العالمية، في دولة الإمارات، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا ، وأميركا الشمالية.
ومع هذه الزيادة، سيبلغ عدد الرحلات الأسبوعية إلى باكستان 60 رحلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن رحلات الشركة الجديدة إلى بيشاور ابتداء من 29 سبتمبر 2025، ما يعزز الصلات الجوية بشكل أكبر بين باكستان وأبوظبي.

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المصدر: وام
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