1300 مشارك باجتماع «الاقتصاد والسياحة» بدبي مع الشركاء



دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، اللقاء الدوري الأول مع الشركاء لعام 2025، بهدف إطلاع الجهات المعنية على آخر مستجدات قطاع السياحة في الإمارة والإنجازات التي حققها، وأحدث التوجهات التي يشهدها القطاع على مستوى العالم.

وجمع اللقاء أكثر من 1300 شخصية من قادة القطاع والمتخصصين في الضيافة، والطيران، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وسلط الحدث الضوء على الدور المحوري لكلٍ من القطاعين العام والخاص في مواصلة تعزيز أداء قطاع السياحة في دبي، وبما ينسجم مع «عام المجتمع» في الدولة، الهادف لإنشاء مجتمع مترابط لديه انتماء، ويعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.

وقدمت الجهات المعنية، خلال اللقاء، أفكاراً وآراء للإسهام في إثراء استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومبادراتها المقبلة، وزيادة جاذبية الإمارة أمام الزوار القادمين بقصد العمل أو الترفيه.

وتضمن برنامج اللقاء، الذي حضره معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام للدائرة، عرضاً شاملاً لأبرز المستجدات حول مؤشرات أداء قطاع الضيافة في الإمارة، بجانب الحملات التسويقية العالمية، والمهرجانات والفعاليات المختلفة، والأولويات الاستراتيجية للفترة المقبلة من العام الجاري.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: إن قطاع السياحة في دبي سجل أداءً استثنائياً منذ مطلع العام الجاري، ليستكمل الزخم الذي شهده في العام 2024، وهو ما يؤكد استمرارية الدعم الذي يقدمه شركاء المؤسسة والجهات المعنية.

وأكد مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال التركيز على تعزيز الشراكات الإستراتيجية ودعم الابتكار، وتوفير تجارب متطورة تدعم مكانة دبي بصفتها أفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة هذا النجاح، خلال النصف الثاني من العام الجاري وما بعده، عبر الاستفادة من الركائز الأساسية التي أسهمت في استمرارية نمو القطاع، ومن أبرزها استراتيجية تنويع الأسواق، ونموذج الشراكة المثالي بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق الحملات التسويقية العالمية التي تبرز المقومات والعروض المتنوعة والمتطورة باستمرار في الإمارة.

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن جدول فعاليات دبي يزخر بالمهرجانات والمواسم والأنشطة التي تعكس الرؤية الطموحة والمبدعة للإمارة، لافتا إلى أهمية هذه التجارب التي تعد بمثابة ركائز مهمة للاقتصاد، ابتداء من قطاع التجزئة والضيافة والطيران، وصولاً إلى فعاليات الأعمال.

وبحسب أحدث الإحصاءات المتعلقة بالقطاع، فقد استقبلت دبي 7.15 مليون زائر دولي بين شهريّ يناير وأبريل 2025، بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.ويشكل هذا النجاح استمراريةً للأداء القياسي الذي شهده عام 2024 بتسجيل 18.72 مليون زائر دولي، وذلك للعام الثاني على التوالي الذي تسجل فيه المدينة نمواً قياسياً.

وأسهمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الجهود المشتركة للحصول على هذا التصنيف العالمي الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، حيث تم تدريب أكثر من 70 ألف شخص من خلال دورة اضطراب التوحد والإدراك الحسي المقدمة من كلية دبي للسياحة، كما أن هناك أكثر من 300 فندق في طور الحصول على شهادة الاعتماد لتوفير إقامة مريحة وملائمة للذين يعانون التوحد.