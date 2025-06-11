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اقتصاد

شراكة بين «رويال للتطوير» و«ساس العقارية» لتطوير مشروع بـ 1.6 مليار درهم في أبوظبي

شراكة بين «رويال للتطوير» و«ساس العقارية» لتطوير مشروع بـ 1.6 مليار درهم في أبوظبي
11 يونيو 2025 14:37


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إبرامها شراكة استراتيجيّة مع شركة ساس العقارية، لتطوير أول مشروعٍ متكامل لها بقيمة 1.6 مليار درهم في جزيرة الريم بأبوظبي. 
ويضم المشروع مساكن فاخرة ذات علامة تجارية مرموقة، كما يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة فقط على إطلاق رويال للتطوير القابضة، ما يعكس الجهوزية التامة للشركة لدخول سوق العقارات الإماراتي بمشروعٍ سكني فاخر في قلب العاصمة أبوظبي، إلى جانب شركاء مرموقين في قطاع العقارات الفاخرة.
وجاء الإعلان عن الشراكة بين رويال للتطوير القابضة وساس العقارية من جهة والتعاون مع «أوتوغراف كولكشن» من ماريوت من جهة أخرى، بعد أيامٍ قليلة فقط على إطلاق رويال للتطوير القابضة، ما يعكس الجهوزية التامة للشركة لدخول سوق العقارات الإماراتي بمشروعٍ سكني فاخر في قلب العاصمة أبوظبي، إلى جانب شركاء متميزين في قطاع العقارات الفاخرة.

 

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