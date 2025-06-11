شراكة بين «إيزي ليس» و«بيغ بير إيه آي» و«فيجيلكس» لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إيزي ليس» التابعة للشركة العالمية القابضة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «بيغ بير إيه آي» (BigBear.ai) المدرجة في بورصة نيويورك، والرائدة عالمياً في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، وشركة فيجيلكس تكنولوجي إنفستمنت، المتخصّصة في الاستثمارات والخدمات الاستشارية التقنية.

وتهدف الشراكة إلى تسريع جهود البحث والتطوير، وتبني حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدفع التحول الرقمي في مجالات عديدة، مثل التنقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة.

وتُعد شركة «بيغ بير إيه آي» ومقرها الولايات المتحدة، من أبرز مزوّدي حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات عبر قطاعات متعددة مثل، البنى التحتية الذكية وتقنيات الطائرات من دون طيار (الدرونز) وأمن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية والدفاع والسفر والتجارة وشركات التكنولوجيا.

أما شركة «فيجيلكس»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فستتولى قيادة جهود تطوير الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب دعم تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي سريع التطوّر في المنطقة.

وتجمع الشراكة بين القدرات التشغيلية لشركة «إيزي ليس»، والخبرات التقنية المتقدمة لشركة «بيغ بير إيه آي»، والرؤية الاستراتيجية التي تتميز بها شركة «فيجيلكس»، بهدف تطوير ونشر تقنيات متقدمة لقطاعات التنقل والبُنى التحتية الذكية وغيرها من القطاعات الواعدة.

وهي أول شراكة لشركة «إيزي ليس»، مع شركة ذكاء اصطناعي أميركية، ما يعكس تطلعاتها الطموحة لتوسيع حضورها العالمي، وتعزيز مكانتها الريادية في مجال التنقل المتقدم وحلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.

وستسهم الشراكة في تعزيز الأبحاث وتطوير وتنفيذ تطبيقات عملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التنقل، والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية الذكية، وإدارة الأصول وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يحقق أثراً ملموساً وقيمة طويلة الأمد للعملاء والشركاء الاستراتيجيين.

وتتماشى هذه المبادرة مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام 2031» في دولة الإمارات، وتدعم أيضاً «رؤية مئوية الإمارات 2071» لتحقيق الريادة الرقمية العالمية.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس» إن الشراكة مع «بيغ بير إيه آي" وفيجيلكس تجسّد الالتزام المشترك بدعم وتطوير حلول متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي في قطاعات متعددة.

وأضاف أن هذه الشراكة تجمع بين الخبرات العالمية والمعارف المحلية لتقديم تقنيات عملية وقابلة للتوسع لمعالجة التحديات الواقعية الملحة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعد خطوة نوعية في دمج الأنظمة الذكية في عمليات «إيزي ليس»، دعماً لجهودها المتواصلة ورحلتها للتحول إلى شركة أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.

من جهته، قال كيفن مكالينان، الرئيس التنفيذي لشركة «بيغ بير إيه آي»، إن هذه الشراكة تشكّل محطة مهمة في مسيرة «بيغ بير إيه آي»، وهي دليل ملموس وقوي على موثوقية تقنياتها وقيمها.

وبموجب الشراكة، ستتولى «بيغ بير إيه آي» قيادة جهود التوطين والتخصيص المحلي لتقنياتها، في حين تستفيد «إيزي ليس» من مكانتها التشغيلية وانتشارها القوي في الأسواق لدعم هذه الجهود، وتوفر فيجيلكس الرؤية الإقليمية والدعم الإستراتيجي لضمان تأثير فعلي ومستدام.