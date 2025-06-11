5.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال مايو



الشارقة (الاتحاد)

شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة نشاطاً ملحوظاً، خلال شهر مايو 2025، إذ وصل إجمالي قيمة التداولات العقارية إلى 5.5 مليار درهم، توزعت على 8415 معاملة عقارية شملت مختلف مناطق الإمارة الباسمة، فيما بلغت المساحة الكلية للعقارات المتداولة، ضمن صفقات البيع 13.2 مليون قدم مربع، ما يعكس استمرار الحيوية والتطور في السوق العقاري بالإمارة.

وتم تنفيذ 8415 معاملة عقارية، شكّلت معاملات البيع منها 1574 معاملة بنسبة 18.7%، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة.

كما تم تسجيل 381 معاملة رهن بنسبة 4.5% من إجمالي المعاملات، وبقيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم، ما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع، وإقبالهم على التمويل العقاري.

إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1486 معاملة، بنسبة 17.7%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3619 معاملة بنسبة 43%، من إجمالي المعاملات. كما تم إصدار 1355 معاملة لسندات الملكية بنسبة 16.1% من إجمالي عدد المعاملات، ما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.

وجرت معاملات البيع في 134 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 877 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 395 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 302 معاملة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1426 معاملة، وتصدرت منطقة «المطرق» قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ 354 معاملة، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ 258 معاملة، ثم منطقة «تلال» بـ 135 معاملة، ومنطقة «روضة القرط» بـ 67 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «مويلح التجارية» بقيمة تداول وصلت إلى 352.2 مليون درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 263.2 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 140.9 مليون درهم، ثم منطقة «المطرق» بـ 114.9 مليون درهم.