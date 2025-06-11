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اقتصاد

«العربية للطيران» تزيد عدد رحلاتها إلى المالديف

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11 يونيو 2025 17:44

 
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت «العربية للطيران»، عن تعزيز خدمتها الحالية إلى جزر المالديف، من خلال زيادة عدد رحلاتها المباشرة بين الشارقة وماليه، من رحلة واحدة إلى رحلتين يومياً، وذلك اعتباراً من 27 أكتوبر 2025.
وستوفر الرحلات الإضافية بين مطار الشارقة الدولي ومطار فيلانا الدولي في ماليه، مزيداً من الراحة والمرونة للمسافرين الراغبين في استكشاف الطبيعة الخلابة التي تتميز بها جزر المالديف.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يسرّنا أن نعزّز حضورنا في جزر المالديف من خلال زيادة عدد الرحلات اليومية انطلاقاً من الشارقة، مما يوفّر للمسافرين خيارات سفر جوي أكثر راحة ومرونة، وتعكس هذه الخطوة زيادة الطلب على السفر إلى هذه الوجهة السياحية المميزة، كما نواصل التزامنا بتوفير خدمات موثوقة وقيمة بأسعار تنافسية، إلى جانب توسيع شبكة وجهاتنا لتلبية تطلعات واحتياجات عملائنا.

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