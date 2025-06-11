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اقتصاد

«أراضي دبي» تعلن بيع المشروع المرمّز الثاني على منصة «بريبكو مِنت»

«أراضي دبي» تعلن بيع المشروع المرمّز الثاني على منصة «بريبكو مِنت»
11 يونيو 2025 17:45


دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن بيع المشروع المُرمَّز الثاني عبر منصة «بريبكو مِنت» خلال دقيقة و 58 ثانية من فتح باب الاستثمار، مستقطباً 149 مستثمراً من 35 جنسية في لحظات معدودة.
وبهذا الإقبال غير المسبوق، تجاوز عدد المنتظرين على قوائم التسجيل 10700 مستثمر، ما يعكس زيادة الثقة والرغبة الاستثماريّة تجاه الحلول الرقمية للتملك العقاري في الإمارة.
ويمثل هذا النجاح المتتابع شهادة حية على قدرة منصة «بريبكو مِنت»، المعتمدة رسمياً ضمن مبادرة الترميز العقاري لدائرة الأراضي والأملاك، على إعادة تعريف الوصول إلى السوق عبر تمكين المستثمرين من شراء حصص مرمَّزة في عقارات جاهزة بآليات سلسة وبتكلفة منخفضة.
ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي جميع المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل على المنصة وتهيئة حساباتهم مبكراً لاقتناص الطروحات المقبلة قبل نفادها، واستثمار الفرص الكامنة في واحدة من أكثر الوجهات العقارية حيوية وابتكاراً في العالم.

دائرة الأراضي والأملاك
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