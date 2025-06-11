«أدنوك للتوزيع» تصدر تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2024



أبوظبي (وام)



أصدرت شركة «أدنوك للتوزيع» تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2024، والذي يسلط الضوء على إنجازات استراتيجية في مجالات التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز العمليات المستدامة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتوسيع الأثر المجتمعي.

ويأتي إصدار التقرير انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وفي إطار التزام مجموعة أدنوك بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045. وتم إعداد التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

وأعرب المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع عن فخره بما حققته «أدنوك للتوزيع» من تقدم ملموس في مسيرتها نحو الاستدامة والابتكار والنمو المسؤول.

وأضاف: «أدنوك للتوزيع» عملت على تعزيز تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية لتضم 220 نقطة شحن، كما نفذت أكثر من 20 مشروعاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين التي تجاوزت 62%، واستثمار 3.9 مليون درهم في المبادرات المجتمعية، تعكس التزام الشركة العميق بدعم النمو الوطني وإحداث تأثير اجتماعي فعّال.

وأكد اللمكي أن أدنوك للتوزيع تواصل ترسيخ مكانتها شركة رائدة في الاستدامة من خلال الحوكمة الشفافة، والنتائج المالية القوية، والمبادرات المستقبلية التي تقود إلى مستقبل أكثر توازناً واستدامة.

وحققت «أدنوك للتوزيع» خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات المهمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، تعكس التزامها العميق بالاستدامة والتنمية الشاملة، فعلى الصعيد البيئي، تمكنت الشركة من تحويل كامل أسطولها داخل الدولة إلى استخدام الوقود الحيوي، ما ساهم في تقليل ما يعادل 1,468 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما واصلت التوسع في البنية التحتية المستدامة من خلال تركيب 220 نقطة شحن كهربائية تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، إلى جانب توليد 5,083 ميجاواط/ساعة من الطاقة الشمسية.

وفي إطار التزامها بنشر الطاقة النظيفة، تم تركيب الألواح الشمسية في 31 محطة خدمة ضمن شبكتها، فضلاً عن زراعة أكثر من 25 ألف شتلة مانجروف عبر تطبيق «مكافآت أدنوك»، في مبادرة تعزز حماية البيئة البحرية.

وسعياً للحد من النفايات، أعادت الشركة تدوير أكثر من 5.8 مليون عبوة من خلال آلات الاسترداد، كما نجحت في خفض ما يعادل 561 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ بفضل تطوير نظام إدارة الأسطول.

أما على الصعيد المجتمعي، فقد استثمرت الشركة ما يقارب 3.98 مليون درهم في المبادرات المجتمعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة دورها كشريك فاعل في تنمية المجتمع المحلي.

واستقطبت «أدنوك للتوزيع» 3805 موظفين جدد من أكثر من 15 جنسية، وحققت نسبة توطين متميزة بلغت 62%، ما يعكس التزامها بدعم الكفاءات الوطنية.

كما ساهمت الشركة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق قيمة مضافة محلياً بنسبة 71.4% من إجمالي العقود. وبلغت نسبة رضا العملاء 96%؛ بفضل الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الشركة.

وفي مجال التدريب والتطوير، نفذت الشركة 142211 ساعة تدريبية، وشملت برامج التوعية بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية تدريب أكثر من 900 موظف، ما يسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والاستدامة.