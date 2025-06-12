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اقتصاد

الدولار يهبط وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية

أوراق من عملة الدولار الأميركي
12 يونيو 2025 11:16

تراجع الدولار اليوم الخميس بسبب تزايد التوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

ودفع الانخفاض واسع النطاق للعملة الأميركية اليوم الخميس اليورو إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع في وقت مبكر من الجلسة، قبل أن تقلص العملة الموحدة بعض المكاسب لتبلغ في أحدث تداولات 1.1515 دولار.

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وارتفع الجنيه الإسترليني 0.34 بالمئة إلى 1.3583 دولار، في حين ارتفع الين 0.4 بالمئة إلى 143.95 للدولار.
وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات إلى أضعف مستوياته منذ 22 أبريل إلى 98.284.
وتراجع الدولار 0.44 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8169.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6496 دولار أميركي مع توتر المعنويات للإقبال على المخاطرة، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6033 دولار أميركي.
وأدت البيانات التي صدرت أمس الأربعاء إلى الضغط على الدولار وأظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في مايو، مما دفع المتعاملين إلى زيادة الرهانات على خفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض بحلول سبتمبر.وستكون بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم الاختبار التالي للأسواق.
وارتفع اليوان في التعاملات الداخلية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 7.1810 للدولار.واحتفظ اليورو بمكاسب قوية اليوم بعد أن قفز أمام معظم العملات الأخرى في الجلسة السابقة.
ومقابل العملة اليابانية، استقرت العملة الموحدة في أحدث التعاملات عند 165.77 ين بعد ارتفاعها إلى أقوى مستوياتها منذ أكتوبر عند 166.42 ين في وقت سابق من الجلسة.
وصعد اليورو 0.33 بالمئة مقابل الدولار الأسترالي مواصلا مكاسبه التي بلغت 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة، ولامس أيضا أعلى مستوى له في شهر واحد عند 84.88 بنس خلال الليل.

المصدر: وكالات
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الدولار الأميركي
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