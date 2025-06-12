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اقتصاد

الاتحاد للطيران تنقل 8.4 مليون مسافر خلال 5 أشهر

الاتحاد للطيران تنقل 8.4 مليون مسافر خلال 5 أشهر
12 يونيو 2025 15:06

نقلت الاتحاد للطيران 8.4 مليون مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة 17% عن الفترة نفسها من عام 2024 مع حفاظها على معدل حمولة بلغ 87%.

ووفق بيان صحفي تناول النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر مايو 2025، والتي عكست استمرارها في النمو والطلب القوي، فقد رحبت الناقلة بـ1.7 مليون مسافر خلال الشهر، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا النمو المستمر التوسع الاستراتيجي للشركة ومكانتها القوية في السوق، وارتفع معدل حمولة الركاب إلى 87%، مقارنةً بـ 84% في مايو 2024، مما يعزز قدرة الاتحاد للطيران على تحسين سعتها مع الحفاظ على الطلب المرتفع.

ويبلغ أسطول طائرات الاتحاد للطيران حالياً 100 طائرة، مما يدعم شبكتها المتنامية وخدماتها المتطورة.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إننا شهدنا نموًا مستمرًا ومُرضيًا في أعمالنا، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 19% على أساس سنوي، مما يؤكد مكانتنا كأسرع شركة طيران نموًا في الشرق الأوسط، وتُظهر نتائجنا السنوية حتى الآن أن أكثر من 8 ملايين مسافر قد سافروا معنا خلال عام 2025، ويبلغ عدد المسافرين على مدار 12 شهرًا ما يقرب من 20 مليون مسافر، مما يُؤكد الثقة الكبيرة بخدمات الاتحاد للطيران.

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