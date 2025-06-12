«جمارك دبي» تطلق برنامجاً تدريبياً لتمكين الكوادر الوطنية في القطاع اللوجستي



دبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية دبي اللوجستية التابعة لجمارك دبي، عن إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «اختصاصي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية» وذلك بالتعاون مع نافس، ضمن جهود جمارك دبي لترسيخ بيئة اقتصادية مستدامة تقوم على تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الإماراتي للعمل في قطاع الخدمات اللوجستي ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

ويمتد البرنامج على مدار 32 يوماً، بواقع 27 يوماً من التدريب النظري و5 أيام من التدريب العملي، ومعتمد من مؤسسة CPD البريطانية الرائدة في التعليم المهني المستمر، ما يعكس مستوى الجودة والكفاءة التي يوفرها للمشاركين.

ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية في سلسلة التوريد والتجارة الدولية، تشمل الإجراءات الجمركية وقانون الجمارك الموحد، ونظام مرسال2، واتفاقيات التجارة وقواعد المنشأ، ومصطلحات التجارة الدولية Incoterms، والوثائق التجارية، والقيمة الجمركية، وقواعد الامتثال، وعمليات الشحن البري والجوي والبحري، ومعايير أمن سلسلة التوريد، وأساسيات التعامل مع البيانات الجمركية. ويُختتم البرنامج بمنح المشاركين شهادة «اختصاصي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية» ليكونوا مؤهلين للعمل في وظائف متعددة تشمل وكيل شحن وتخليص، وأخصائي استيراد وتصدير، وأخصائي امتثال جمركي، وموظف عمليات، وتطوير الأعمال.

وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي إن البرنامج يأتي ضمن «مسار 33» كإحدى المبادرات الاستراتيجية في جمارك دبي، والتي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية D33، حيث يركّز على تمكين المواطنين بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة للاندماج الفاعل والمستدام في سوق العمل بالقطاع الخاص، عبر تدريب يوازن بين التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية الميدانية.

وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الطريق الأمثل لبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة قطاعاتنا الاستراتيجية ولقد حرصنا على تصميم برنامج تدريبي شامل مدعوم بالكامل، ينتهي بفرص توظيف مضمونة بكبرى الشركات الرائدة في مجال العمليات اللوجستية.