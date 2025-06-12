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«صندوق خليفة لتطوير المشاريع» يفتح التسجيل في المخيم الصيفي للطلبة «فينشوريست»

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12 يونيو 2025 22:41


أعلن«صندوق خليفة لتطوير المشاريع» فتح باب التسجيل بالمخيم الصيفي «فينشوريست» بنسخته الثامنة والذي يستهدف الطلاب والطالبات الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً و المقرر إقامته من 7 إلى 11 يوليو المقبل بمقر «أبوظبي 42»بميناء زايد.
ويسعى المخيم في نسخته الثامنة إلى تعزيز مهارات الشباب وتمكينهم في مجالات التكنولوجيا وتطوير الألعاب عبر برنامج تدريبي ينقسم إلى مسارين وفق الفئة العمرية يركز المسار الأول «13-15 سنة» على بناء الأسس في البرمجة وتطوير الألعاب، بينما يتيح المسار الثاني «16-18 سنة» للمشاركين التعمق في تطوير الألعاب المتقدم.
يتيح البرنامج التعليمي في«فينشوريست» للمشاركين فرصة استكشاف عالم تطوير الألعاب في بيئة تعليمية تجمع بين التسلية والفائدة، وتشجعهم على العمل الجماعي وتعزز لديهم روح الفريق، وتحفز قدراتهم على التفكير الريادي والإبداعي، وطرح أفكار مبتكرة وحلول عملية تواكب التوجهات الحديثة للسوق، وتلبي احتياجاته.
ينظم المخيم تحت إشراف عدد من المعلمين المتخصصين في مجال تطوير الألعاب لدعم الطلاب في جوانب البرمجة وتطوير المشاريع.
وأكدت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن المخيم يتجاوز كونه مجرد برنامج تعليمي، إذ يمثل بيئةً ديناميكية تسهم في تعزيز الإبداع، وتنمية المهارات التقنية، والعمل الجماعي، والتفكير الريادي، مع تزويد المشاركين بخبرة تطوير الألعاب، موضحة أن هذا النهج يمكن جيل الشباب الإماراتي المشارك من صقل مهاراتهم وتطوير أفكار مبتكرة تلبي احتياجات السوق المستقبلية، وفق رؤية تهدف إلى تعزيز الابتكار في أبوظبي انطلاقًا من الإدراك بدورهم الحيوي في قيادة منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في مجال تطوير الألعاب.
تجدر الإشارة إلى أن المخيم الصيفي الذي انطلق في عام 2022، استقطب حتى الآن 750 طالبا إماراتيا شاركوا في برامجه التدريبية المكثفة، وتوّجت مشاركتهم بالحصول على شهادة تدريب مرموقة من جامعة ستانفورد، ما يعكس جودة المحتوى الأكاديمي.
ودعا صندوق خليفة العقول الشابة الطموحة إلى الاستفادة من هذه الفرصة القيمة، والمشاركة في تجربة تعليمية ملهمة، علماً بأن باب التسجيل مفتوح من الآن و حتى 30 يونيو الجاري.

 

          

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المصدر: وام
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
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