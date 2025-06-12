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اقتصاد

611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس

جانب من أبوظبي
13 يونيو 2025 01:03

أبوظبي (وام)

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سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال شهر مارس من العام الحالي 2025، إيرادات تصل إلى 611 مليون درهم، موزعة بواقع 345 مليون درهم للغرف، و228 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و38 مليون درهم إيرادات أخرى.
ووفقاً للبيانات الأولية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة خلال شهر مارس 2025 نحو 417 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية.
وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال شهر مارس، 171 منشأة تضم 34.341 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو أكثر من 1.2 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 69 في المائة، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 486 درهماً.
وتصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ152 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ123 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ58 ألف نزيل، حيث يعكس هذا المؤشر استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة، معززة مكانتها كوجهة مفضّلة للزوار.

المنشآت الفندقية
المنشآت الفندقية في أبوظبي
المنشآت الفندقية بأبوظبي
فنادق أبوظبي
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فنادق في أبوظبي
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