«العالمية القابضة» تطلق «آر آي كيو» لإعادة التأمين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الشركة العالمية القابضة، رسمياً «آر آي كيو» لإعادة التأمين (Reinsurance Intelligence Quotient)، كمنصة عالمية جديدة لإعادة التأمين، تتخذ من أبوظبي العالمي (ADGM)، مقراً لها.

ويشكّل الكشف عن العلامة التجارية الجديدة محطة بارزة في مسيرة المنصة، بعد الإعلان عنها الشهر الماضي، ويعكس التطلعات المشتركة لكل من «الشركة العالمية القابضة» و«بلاك روك» و«لونيت» وجهودهما المشتركة لوضع معايير جديدة لقطاع التأمين العالمي من خلال الابتكار والنمو والتوسع والشراكات الاستراتيجية.

وتستفيد منصة «آر آي كيو» من تكامل المعارف والخبرات البشرية مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، لإرساء معايير عالمية جديدة لقطاع إعادة التأمين.

وصُممت المنصة لتوفير مؤسسة متقدمة ومبتكرة لإعادة التأمين، تواكب تغيرات المستقبل والتحديات المعقدة في مجال نقل المخاطر على المستوى العالمي.

وتشكل الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في مجالات اختيار المخاطر، وإدارة وضبط التكاليف، والارتقاء بتجربة العملاء ركيزة أساسية في استراتيجية المنصة.

وانطلاقاً من قاعدة إقليمية راسخة وتطلعات عالمية طموحة، ستقدم المنصة حلولاً مبتكرة في مجال التأمين، بما يلبي مختلف احتياجات العملاء في قطاعات التأمين على الممتلكات، والأضرار المحتملة، والتأمين على الحياة، والمنتجات التأمينية المتخصصة، مع تركيز أولي على الأسواق الحيوية التي تمتلك إمكانات نمو واعدة.

كما أعلنت الشركة عن تشكيل مجلس إدارة «آر آي كيو» برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ويضم نخبة من أبرز الشخصيات القيادية في مجالات التأمين والتمويل والتكنولوجيا، بمن فيهم معالي محمد حسن السويدي، وسيد بصر شعيب، وصوفيه عبد اللطيف العسكي، ومارك ويلسون.

وتعمل «آر آي كيو» حالياً على استكمال الإجراءات التنظيمية النهائية بالتنسيق مع سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي، تمهيداً لإطلاق عملياتها التشغيلية الكاملة والتوسع على الساحة العالمية.

وتستند استراتيجية «آر آي كيو» إلى بنية قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التحليل الفوري، ودقة الاكتتاب التأميني، ويرفع كفاءة توزيع رأس المال.

وتستفيد المنصة من التزامات تمويلية أولية تزيد عن مليار دولار، لتحقيق أهدافها الطموحة بتقديم التزامات تأمينية تفوق 10 مليارات دولار، ومن المرتقب أن تحدث المنصة تحولاً نوعياً في مشهد إعادة التأمين على مستوى المنطقة والعالم.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة «آر آي كيو»: يُعد إطلاق الاسم الرسمي لمنصة «آر آي كيو» نقطة البداية نحو إعادة تشكيل مستقبل قطاع التأمين العالمي، وتعكس هذه المنصة تطلعاتنا المشتركة لبناء شركة رائدة في مجال إعادة التأمين، تتميز بالموثوقية واعتماد أحدث التقنيات المتقدمة، وتربط بين رأس المال العالمي والأسواق سريعة النمو انطلاقاً من المنظومة المالية المتكاملة والمتميزة في أبوظبي.

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة وعضو مجلس إدارة «آر آي كيو»: يأتي إطلاق منصة آر آي كيو انعكاساً لرؤية الشركة العالمية القابضة الرامية إلى الاستثمار في الجيل القادم من الخدمات المالية العالمية المبتكرة، وبالاعتماد على بنية رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، ورأسمال قوي، والتحالفات الاستراتيجية مع نخبة من الشركاء العالميين، ستحقق المنصة نقلة نوعية في منظومة التأمين وأسواق رأس المال على مستوى المنطقة والعالم.

بدوره، قال مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لمنصة «آر آي كيو»: نفخر باعتماد آر آي كيو اسماً رسمياً لمنصتنا الجديدة، حيث يعكس التزامنا ببناء شركة إعادة تأمين متكاملة، قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتمتلك الإمكانات والمرونة وقدرات التوسع اللازمة لتحقيق الريادة في بيئة سريعة التغير، ومن خلال الخبرات الدولية الواسعة لأعضاء مجلس إدارتنا، إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية القوية، سننطلق من قاعدة صلبة لتحقيق النمو المستدام على الصعيد الدولي.

ومع إطلاق منصة «آر آي كيو» رسمياً، تضع الشركة العالمية القابضة وشركاؤها الأُسس لبناء قوة رائدة في قطاع إعادة التأمين العالمي. ومن خلال بنيتها التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ورأس المال القوي، والرؤية الاستراتيجية المتقدمة، تمتلك «آر آي كيو» مكانة مثالية تتيح لها الاستجابة بكفاءة وفعالية للمخاطر العالمية المتغيرة، وتعزيز جهود الابتكار المالي، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للخدمات المالية المتقدمة.